Sturridge, 4 ay futboldan men edildi!

İngiltere Futbol Federasyonu, Daniel Sturridge'in bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiğini ve cezanın FIFA üyesi olan tüm ülkelerde geçerli olacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, bugün İngiliz futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıklamıştı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir."

Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 16 maça çıkan İngiliz oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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