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Stüdyonun üstü garsoniyermiş!

Eski sevgilisi, şovmenin garsoniyerinin, ‘Late Show’un çekildiği binanın üst katında olduğunu söyledi.

07 Ekim 2009 03:00

Eski sevgilisi, şovmenin garsoniyerinin, ‘Late Show’un çekildiği binanın üst katında olduğunu söyledi.

Programının çekimleri sırasında “Late Show” isimli şovunun ekibinde çalışan bazı kadın çalışanlarıyla cinsel ilişkiye girdiğini ve bu yüzden kendisine şantaj yapıldığını itiraf eden ABD’li ünlü şovmen David Letterman’ın, programın çekildiği Ed Sullivan Tiyatrosu’nun üst katını garsoniyer haline getirdiği öne sürüldü. İddiaların sahibi, Letterman’ın eski çalışanı olan Holly Hester, magazin sitesi TMZ’ye 90’lı yılların başında ünlü şovmenle bir yıl süren gizli bir ilişki yaşadıklarını açıkladı. Letterman’ın aralarındaki yaş farkı nedeniyle ilişkilerini sona erdirdiğini belirten Hester; “O zamanlar ona deli gibi âşıktım ve evleneceğimize inanıyordum” diye konuştu.
Holly Hester, 62 yaşındaki Letterman’ın Ed Sullivan Tiyatrosu’nun üst katını sadece en favori genç kadın çalışanlarına açık olan bir süit haline getirdiğini de belirtti.

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