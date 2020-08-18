Stüdyoda zorbalık, ırkçılık şikayetlerinin ardından Ellen DeGeneres Show'dan üç yapımcı istifa etti

ABD'de stüdyoda ırkçılık, zorbalık ve cinsel ayrımcılık iddiaları üzerine soruşturma başlatılan Ellen DeGeneres Show'dan 3 üst düzey yapımcı istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, yapımcı şirket Warner Bros'tan yapılan açıklamada üç üst düzey yapımcının programla yollarını ayırdığı belirtildi.

Program ekibinin çalışanlara zorbalık uyguladığı, hastalık ya da cenaze iznine çıkanların işinden atıldığı, ırkçı davranışların olduğu şikayetlerinin yanı sıra sunucu Ellen DeGeneres'in de ekibe kötü davranıp yok saydığı iddia edilmişti.

Variety, 62 yaşındaki DeGeneres'in bu hafta ekiple yaptığı bir video görüşmesinde özür dilediğini aktarmıştı.

Ellen DeGeneres Show 2003'te yayımlanmaya başlamış ve pek çok ödül almıştı.