Stüdyoda evlenmek istiyor!

Star TV’deki “Esra Erol’la İzdivaç” bir yılı doldurdu. Programında bugüne kadar 36 çifti dünya evine sokan, nikahtan sonra aylarca onlarla ilgilenmeye devam eden Esra Erol, bu yaz kendisi de evlenecek. Sunucu düğününü belki tıpkı programı gibi stüdyoda yapabileceğini söylüyor.

“Hem kızı istiyorum hem nikah şahidi oluyorum”



Milliyet'in Esra Erol'la yaptığı röportaj;



Nikah memuru gibisiniz. Programınızda tanışan çiftleri stüdyoda evlendiriyorsunuz. Şu ana kadar izdivaç programınızda kaç çifti evlendirdiniz?



35 çifti. 36’ncı çifti cuma günü (dün) evlendiriyoruz. Damat 93, gelin 75 yaşında. Allah’tan evlendirdiklerimiz arasında hiç boşanan olmadı.



“Aptal cesaretim vardır, utanmam sıkılmam yoktur”



Bir çift, sizin yerinize anne-babanızın nikah şahitliklerini yapmasını istemişti.



Bir-ikisi haricinde nikah şahidi hep ben oldum. Bahsettiğiniz çift özellikle annemle babamın nikah şahidi olmasını istedi. Nikah memuru çifte “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” dediğinde annem heyecandan “Evet” cevabını vermişti. Ona ne oluyorsa!

Ben sadece nikah şahitliği yapmıyorum, eve kız istemeye de gidiyorum. Birkaç kişi “Esra hanım siz de gelin” dedi, gittim.



Evlendirdiğiniz çiftlerin evlilik sonrasındaki problemlerinde devreye giriyor musunuz? Sizi arıyorlar mı?

Yaklaşık beş ay boyunca sorunlarıyla ilgileniyorum. Sonra da kendi hallerine bırakıyorum. Arada aramız bozuk diyerek beni arayan çıkıyor.



Acayip rahat ve doğalsınız ekranda. Hep böyle miydiniz sonradan mı açıldınız?

Hep böyleydim. Bende aptal cesareti var. Utanmam sıkılmam hiç yoktur. Her şeyi sorarım, çekinmem. Pata küte konuşurum.



Danslarınız pek meşhur. Sizin programı ne zaman açsam siz oynuyorsunuz.



Oynayamıyorum kız, keşke oynayabilsem. Beceremiyorum. Dans edemeyenlerin ikonu olacağım. Bir ara gaza geldim. Salsa çaça dersi falan alacaktım ama sıkılırım diye vazgeçtim. Daha yeni, bir boksörden ilginç bir dans öğrendim. Yakında onu yapacağım programda. İzleyiciler kaçırmasın!



“Karizmatik misiniz?” “Hayır, emekliyim”



Programda her gün enteresan diyaloglar yaşanıyor. Şimdi bunun kitabının azırlığındaymışsınız.

Doğru. Tüm programları izleyip komik diyalogları not alacak editör arıyorum, buradan duyurulur.



Kitaba mutlaka sokmayı planladığınız konuk diyalogları arasında neler var?



Evlenmek isteyen bir kadın, ona talip olan erkeklerden birine “Beyefendi karizmatik misiniz?” diye sordu. Adam da “Hayır, emekliyim” cevabını verdi. Kadın soruyu tekrar etti. Adam bu sefer “Ne? Karıya hizmet mi?” dedi. Geçenlerde bir erkek konuğumuz “Hanımefendi benim kuşum hasta olsa bakar mısınız” deyiverdi. Hakikaten adamın muhabbet kuşu varmış. Ama stüdyo koptu tabii, hemen toparlamaya çalıştım konuyu.





“Çok dekolte giydiysem tepki telefonları geliyor”



Evlenmek isteyenlerin araması için verdiğiniz bir izdivaç hattı var. Günde kaç kişi arıyor bu hattı?

SMS, telefon mesajı ve e-posta olarak günde 1000-1500 kişi bize ulaşıyor. Ama bunun 500 tanesi mesajı atıyor, sonra pişman oluyor, “Vazgeçtim” diyor. Cesaretini toplayıp gelemiyor.



Adayların kimi evlenmedim diyor, kimi boşandım diyor. Ama sonra tersi çıkıyor. İstihbarat ağınız geniş mi?



Olmaz mı? Ekranda yalan söyleyen hemen tespit ediliyor. Mesela bir tanıdığı arıyor bize haber veriyor. Geçenlerde öyle bir konuk geldi. Daha boşanmamış, kendine eş arıyor. Hemen yayından aldık tabii. Öylelerini dövesim geliyor vallahi. Şüphelendiğimiz birisi olursa T.C kimlik numarasından veya GBT (genel bilgi tarama) veri tabanından bilgilerine ulaşılıyor. Söylediklerinin doğruluğu kontrol ediliyor.



Programda “Evlenmeyen kalmasın” diye bağırıyorsunuz. Sizin düğün ne zaman?



Dört yıllık bir ilişkim var. Yazın evleneceğiz inşallah. Belki ben de kendi programımdakiler gibi stüdyoda evlenirim.



Sokakta rahat rahat dolaşabiliyor musunuz?



Boynum kırılacak diye ödüm patlıyor. Öyle bir atlıyorlar ki boynuma! Sarılıyorlar, mıncıklıyorlar...



Sizi aileden biri gibi görüyorlar. “Aman bu yakışmamış kızım” diyerek üzerinizdeki elbiseyi beğenmediklerini söyleyenler çıkıyormuş programda.



Beni ağır eleştiriyorlar. “Mini etekle çıkma”, “Göğsün açılmış ayıp” falan diyorlar. Çok dekolte bir kıyafet giydiysem hemen tepkiler geliyor telefonda. Reklam arasında kıyafet değiştiriyorum. Seyircinin sözünü çok dinlerim.



Esra Erol kimdir?



“Kendini burada harcama” dediler, İstanbul’a taşındı



1982 İstanbul doğumlu. Babası emekli başkomiser, annesi ev hanımı. Beş kız kardeşin ortancası. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kütahya’da okudu. Kütahya’de yerel radyolarda ve televizyonlarda sunuculuk yaptı. ANS’den Kütahya’ya gelen ekip “İstanbul’a taşın, kendini burada harcama” deyince pılını pırtını toplayıp 2001’de İstanbul’a geldi. Marmara Eğitim Kurumları’nın televizyonunda işe girdi. Kablo taşıdı, asistanlık yaptı. Yerel TV’lerde canlı yayın programları sundu. Doğan Medya Grubu’nun yerel televizyonu Turkuvaz’da kadın programı hazırladı. Program demo’ları Flash TV’nin ilgisini çekti. Orada işe girdikten kısa bir süre sonra Star TV’ye transfer oldu.