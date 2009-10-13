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Striptiz yıldızından gelinlikli poz!

Jartiyer, korse ve iç çamaşırlarıyla görmeye alışık olduğumuz striptiz yıldızı Dita Von Teese, bu kez gelinlikle poz verdi.

13 Ekim 2009 03:00

Striptizci Dita'yı hiç böyle görmediniz!Jartiyer, korse ve iç çamaşırlarıyla görmeye alışık olduğumuz striptiz yıldızı Dita Von Teese, bu kez gelinlikle poz verdi.

Harper’s Bazaar dergisinin Rusya edisyonu için objektif karşısına geçen Von Teese, Paris’te çekilen fotoğraflarda başında duvakla şuh değil, masum masum bakıyor. Güllerle bezeli, dantelli, baştan aşağı kapalı olan ve boynuna asılı bir haçla tamamlanıp 37 yaşındaki Von Teese’i azize ikonalarına benzeten gelinlik, Christian Lacroix imzasını taşıyor. Ekonomik krize yenilip kapısına kilit vuran Lacroix, bu tasarımını temmuzda Paris’teki son defilesinde sergilemişti.

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