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Yaşam

Striptiz davasında 5 dakikada boşanma

Hostes Zeynep İstanbullu ile kabin memuru eşi Selami İstanbullu 5 dakikada boşandılar...

12 Ekim 2010 03:00

T24 - Antalya'da oturan ve 3 günlük evliliklerinin ardından açtıkları boşanma davasında stripriz fotoğraflarıyla gündeme gelen hostes Zeynep İstanbullu ile kabin memuru eşi Selami İstanbullu 5 dakikada boşandılar. 


Striptiz davasında 5 dakikada boşanma


Bir havayolu şirketinde kabin memuru olan Selami İstanbullu  (27), aynı firmada işe başlayan hostes Zeynep İstanbullu (24) ile Nisan 2009’da evlendi. Kavga eden çift ayrı yaşamaya başladı. Boşanma davası açan Selami İstanbullu, eşinin striptiz yaparken çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye sundu. Eşinin kendisine Human Papilloma Virüsü (HPV-bazı türleri kadınlarda rahim ağzında kansere neden olan virüs) bulaştırdığını ve genital bölgesinde siğiller çıktığını belirterek karşı dava açan Zeynep İstanbullu da 30 bin lira tazminat ve aylık 500 lira nafaka talep etti. Çift, 5 dakika süren duruşma sonunda boşadı.


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