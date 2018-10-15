Stresten kurtulmak için ağlama dersi

Japonya'da okul ve işyerlerinde stresten kurtulmak ve psikolojinin korunması için öğrenci ve çalışanlar ağlamaya teşvik ediliyor.

Uzmanlar, mutluluk veya üzüntüden kaynaklı gözyaşlarının, otonom sinir sistemini rahatlattığını düşünüyor.

The Japan Times gazetesinin aktardığına göre, Eski bir lise öğretmeni olan 43 yaşındaki Hidefumi Yoshida, 'gözyaşı öğretmeni' olarak 5.5 yıldır ülke çapındaki okul ve işyerlerinde insanlara ağlamanın faydalarını keşfetmeleri için dersler veriyor.

Eski öğrencilerinin kendisine açılıp ağladıktan sonra danışmanlık için daha seyrek geldiğini belirten Yoshida, ağlamanın stresle başa çıkmak konusunda gülmek ve uyumaktan daha etkin olduğu görüşünde.

Haftada bir kez ağlamanın stressiz bir yaşam sürmeyi sağlayacağını savunan Yoshida, insanların ağlamanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini keşfetmeleri için 2014'ten beri çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Japonya'da 50'den fazla çalışanı olan iş yerleri için stres kontrol programı zorunlu.

Dolayısıyla 'gözyaşı öğretmeni' de 2015'ten beri okul ve şirketlerden ağlama dersi vermesi için yoğun talep alıyor.