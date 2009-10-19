Stress cinselliği etkiliyor

İş hayatındaki sorunlar, geçim sıkıntısı, bozuk aile ilişkileri, geleceğe ilişkin kaygılar... Tümü de cinsel hayata darbe vuruyor. Son yıllarda internet sitelerinde cinselliğin açık işlenir hale gelmesi ve 'akılcı olmayan performans beklentileri' de seksi kötü etkiliyor.

Yüksek stres düzeyi sertleşme bozukluğu, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi pek çok cinsel soruna zemin hazırlıyor. Sağlıklı bir cinsellik için hayatınızın günlük streslerini bir kenara bırakmayı deneyin, yatak odanıza stres sokmayın, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat sorularımızı yanıtladı.

Cinsel sorun yaşayanlarda bir artış var mı?

Dünyada 152 milyon erkek tekrarlayan cinsel fonksiyon sorunları yaşıyor. Bu rakam 2025 yılında 222 milyonu bulacak. Artışta yanlış beslenme alışkanlıkları, stres, hareketsizlik gibi birçok sebep etkili. Yüksek derecede yağlı gıdalar içeren bir beslenme, damarların tıkanmasına ve kan akımının azalmasına neden olur. Damar problemleri sertleşme sorununun en temel nedenlerinden biri. Kötü kolesterol yüksekliği, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı da benzer biçimde cinsel sorunlara yol açıyor. Tabii psikolojik durumun etkisini unutmamak lazım. Bozuk aile ilişkileri, mali sorunlar, iş hayatında problemler, depresyon, aşırı kaygı... Bunların hepsi cinsel yaşama darbe vuruyor. Son yıllarda internet sitelerinde cinselliğin açık işlenir hale gelmesi, akılcı olmayacak kadar yüksek performans beklentilerine yol açıyor. Bu da kadınları ve erkekleri gerçek ilişkilerinde mutsuz ediyor.

Boşalma süresi ne kadar olmalı?



Tıbbi bir standart yok. Burada önemli olan boşalmanın erkeğin ve partnerinin isteklerinden önce olmaması, cinsel ilişkide problem yaratmamasıdır.

Erken boşalma ne zaman tedavi edilmeli?



Bazı erkeklerde sadece seksüel uyarıları düşünmek bile boşalmayı tetikleyebiliyor. Erken boşalmanın en şiddetli durumu budur, nadir görülür. En sık görülen tipi ise vajinaya temas sırasında ya da hemen girer girmez olanıdır. Her iki durumda da bir uzmandan yardım almakta yarar var.

Sebepleri nelerdir?

Düzensiz cinsel ilişki, kişinin düzenli boşalamıyor olması önemli. Ayrıca performansın çok önemli algılandığı durumlarda da ortaya çıkıyor. İlk cinsel deneyimini sağlıklı olmayan ortamlarda yaşayanlarda erken boşalma sorununa sık rastlıyoruz.

Başka bir hastalık neden olabilir mi?

Genellikle psikolojik faktörlerle ortaya çıkıyor. Nadiren şeker, prostat gibi hastalıklar da etken olabiliyor.

Tedavisi nasıl yapılır?

Birçok erkek zaman zaman erken boşalma problemi yaşar. Daha sonra sorun kendiliğinden düzelir. Tedavi gerektiren durumlarda da çok başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bize bu sorunla gelen bir erkeğin öncelikle psikolojik yapısını inceliyoruz. Sorun psikolojik nedenlerle ortaya çıkıyorsa boşalma kontrolünü elde etmesi için kişiye bazı ev ödevleri veriyoruz. Ev ödevleri kişinin eşiyle beraberken yapacağı birtakım çalışmalardan oluşuyor. İlaç tedavileri de destek olarak verilebiliyor. Örneğin antidepresanlar ya da anestezik etkili losyon, kremler önerebiliyoruz. Ama tedavide amaç ilaca bağımlı olmadan kendi başına kontrolü sağlamaktır.

Tedavi başarı şansı nedir?

Başarı oranı yüzde 90’a kadar çıkabiliyor. Ancak eşlerin birbirleriyle uyumunun iyi olması gerekir. Çünkü tedaviden sonra erken boşalma tekrarlayabilir.

İyi seks için 10 öneri

1) Pek çok kişi cinselliğin uzun sürmesini iyi performans olarak düşünür. Oysa iyi bir performans sadece süreyle belirlenmez. Önemli olan partnerinizde ve sizde mutluluk, tatmin yaratan bir cinsellik yaşamanızdır. Bu nedenle kendinize fiziksel ve psikolojik olarak yıpratıcı hedefler koymayın. Eğer erken boşalma sorununuz varsa, doktora danışın.

2) Cinsel performansınız fiziksel sorunlar, uykusuzluk, stres düzeyi, duygusal durum ya da partneriniz gibi pek çok faktörden etkilenir. Tek seferlik başarısızlığı nihai sonuç zannetmeyin. Sorununuz devam ediyor ve cinsel yaşam kaliteniz azalıyorsa, doktorunuza danışın.

3) Her türlü cinsel sorunun bir tedavisi olduğunu unutmayın. Önemli olan zamanında doktorunuza başvurmanızdır.

4) Cinselliği hep mekân ve koşulların uygun olduğu anlarda yaşayamazsınız. Çok yorgun olsanız ya da kendinizi bakımsız hissetseniz de, kendiliğinden gelişen karşılıklı istekler oluştuğunda cinselliğin keyfini çıkarın.

5) Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, yüksek kolesterol, kanser, hormonal dengesizlikler ve depresyon gibi birtakım sağlık sorunları erkeklerde sertleşme problemine, kadınlarda ise başta orgazm ve uyarılma sorunları olmak üzere birçok cinsel hastalığa yol açabiliyor. Bu açıdan, genç yaşlardan itibaren düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırarak önleminizi alın.

6) Alkol ve sigara, damar yapısına zarar vererek cinsel organlara giden kan akımını azaltır. Kaliteli bir cinsellik yaşamak için sigarayı mutlaka bırakın. Kadınsanız günde bir, erkekseniz günde iki kadehten fazla alkol almamaya özen gösterin.

7) Yüksek stres düzeyi, gerginlik, endişe hali veya öfke; sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi pek çok cinsel soruna zemin hazırlıyor. Sağlıklı bir cinsellik için hayatınızın günlük streslerini bir kenara bırakmayı deneyin. Gerekirse bir stres yönetimi uzmanından yardım almayı deneyin. Yoga ve meditasyon gibi gevşeme tekniklerinden de yararlanabilirsiniz.

8) Cinsel sorununuz olduğunda bunu partnerinizle paylaşmaktan kaçınmayın. Cinsel sorunların çiftleri birbirinden uzaklaştırdığı biliniyor. Cinsel problemler bazen ilişki sorunlarının ana nedeni, bazen de sonucu oluyor. Sebep ne olursa olsun partnerinizle konuşun. Sorununuzu onunla paylaşın. Cinsel sorununuzun sizi seksten soğutmasına izin vermeyin. Gerekirse, profesyonel yardım alın.

9) Yılların vücudunuzda yarattığı değişimler ve ideal imaj takıntısı özgüveninizi zedeleyip, sizi cinsellikten uzaklaştırabilir. Ancak zihinsel ve ruhsal çekimin en az fiziksel çekim kadar önemli olduğunu unutmayın. Dış görünüşünüze özen gösterin ancak aşırılıktan kaçının.

10) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları aklınızdan hiç çıkarmayın. Cinsel ilişkiye girerken korunmaya mutlaka özen gösterin. Buna rağmen bir sorun yaşarsanız, vakit kaybetmeden bir doktora gidin ve tedavi olun.