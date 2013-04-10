Baş dönmesinin nedenelerinden biri de stresli iş yaşamı

Baş dönmesi anlamına gelen vertigoya bağlı gelişen meniere hastalığı toplumda sık görülüyor. KBB Uzmanı Prof. Dr. Sarp Saraç, sorunda yoğun ve stresli iş yaşamının önemli bir etken olduğunu söylüyor. Prof. Saraç “Baş dönmesi şikayetine bağlı olarak meniere hastalığı teşhisi koyduğumuz kişiler genellikle, yoğun stresle çalışan borsacı, bankacı, avukat ya da üst düzey şirket yöneticiler oluyor” diyor.

Baş dönmesi ve dengesizliğe yol açabilecek pek çok farklı hastalık olabileceğini belirten Saraç, bunları; “İç kulak hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar en sık karşılaştığımız nedenlerdir” diye özetliyor.

Prof. Saraç, baş dönmesine yol açabilen kulak hastalıkları arasında benign paroksismal pozisyonel vertigonun en sık görülen olduğunu söylüyor ve şu bilgileri veriyor:

Baş dönmesi ve denge kaybı nasıl ayırt edilir?

“Baş dönmesi (vertigo) hareket illüzyonudur, yani hasta kendisinin ya da çevrenin hareket ettiği hissine kapılır. Bulantı ve kusma eşlik edebilir. Denge kaybı ise kişinin dengeyi sağlayan 3 sistemden (iç kulak, dokunma ve görme) biri ya da birden fazlasında veya bu sistemleri koordine eden beyincikle ilgili bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Hasta dengesini sağlamakta zorluk çeker, düşmeler olabilir.

Hangi durumlar tehlikeli?

Bu hastalıklardan bir kısmı ilaç tedavileri ile bir kısmı ise bazı döndürme manevraları ile tedavi edilebilir. Bazen tansiyon düşüklüğü baş dönmesine neden olabilirken diğer yandan baş dönmesi kafa içindeki bir tümörün ilk belirtisi olabilir. Dolayısıyla, baş dönmeli hasta mutlaka hekime başvurmalıdır. Baş dönmesinin en sık nedeni iç kulak hastalıklarıdır. O yüzden genellikle baş dönmeli hastaları ilk olarak biz Kulak Burun Boğaz hekimleri görüyoruz. İç kulakla ilgili bir sorun olmadığında hasta nöroloji veya psikiyatri bölümlerine konsülte edilebilir. Bunun yanında eğer hastada baş dönmesi ile birlikte kuvvet kaybı veya his kaybı gibi şikayetler varsa direkt olarak nörolojiye başvurması uygun olur.

Baş dönmesi depresyon sebebi



Baş dönmesi insanlarda çok fazla rahatsızlık hissi yaratan bir şikayet. Özellikle şiddetli ve uzun süren baş dönmeleri hastalarda çaresizlik hissi, korku ve depresyon yaratmakta. Bunun yanında hastaların baş dönmesi yüzünden düşüp bir yerlerini yaralama, araba kullanırken gelirse kaza yapma gibi riskleri bulunuyor.

Tuz tüketimi kısıtlanmalı!



Meniere hastalığında aşırı tuz tüketiminin atak riskini arttırdığını biliyoruz. Bunun dışında beslenme bozukluğu kansızlığa yol açmışsa baş dönmesine neden olabilir.”