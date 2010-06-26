T24 - Columbia Üniversitesi Başkan Yardımcısı, Kalp-Damar Ensititüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programı Yöneticisi, Kardiyolog Profesör Dr. Mehmet Öz, "Hamilelik döneminde stres çok önemlidir. Annelik stresinin cinsel oryantasyon ile ilişkili olduğuna dair teori var. Genler büyük bir etkiye sahip olduğu için kortizol gibi stres hormonlarının testosteron üretimine dair kanıtlar olabilir. Stresli bir annede, bu stres hormonları plasentadan geçebilir, testosterona müdahale edebilir ve erkek fetüsün beynini feminen çizgiler geliştirmek konusunda dürtebilir" dedi.





Sabah gazetesi yazarı Esra Tüzün'ün "Stresli hamilelik eşcinsellik nedeni" başlığıyla yayımlanan (26 Haziran 2010) yazısı şöyle:





Stresli hamilelik eşcinsellik nedeni





Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz ile Türkiye'deki baba evinde konuştuk. "Siz Bebeğinizi Beklerken" isimli yeni kitabını anlatan Öz "Az sebze yiyen hamilelerin bebeklerinde zekâ seviyesi de düşük oluyor" dedi.



Hamilelik dönemini stresli geçiren kadınların çocuklarında eşcinsellik eğilimi ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Öz, gebeyken yeterince yeşillik yemeyen annelerin çocuklarının zekasının 7 puan düştüğünü söylüyor. Prof. Dr. Mehmet Öz NewYork'ta-Presbyterian Hospital/Columbia University Kalp Cerrahı, Amerika'da milenyum doktoru seçildi. Bu yıl yaptığı TV programları ile Amerika'da izlenme rekorları kırdı. Sağlıklı ve mutlu yaşamak isteyenler için 'Siz Bebeğinizi Beklerken' adlı bir kitap da yazdı. Kendisi de dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mehmet Öz kitabın tecrübeye dayalı kısımlarını eşi Lisa Öz'le birlikte hazırlamış. Kitapta bebek isteyen, bekleyen ve yeni kucağına alan aileler için şaşırtıcı bilgiler var. Türkiye'de babasının evinde bizi ağırlayan Prof. Dr. Öz altıncı kitabında yer alan tüyoları verdi:





Spermle yumurtanın birleştiği an soy değişebilir



Spermle yumurtanın birleştiği zaman hayat başlıyor. Anne ve baba çocuğun o noktadan itibaren genlerini değiştirebilir ve bu değişim daha sonra kuşaklar boyu devam eder. Beslenme, stres bu genetik değişimde rol oynuyor. Genetik değişim kanserden zekaya kadar pek çok şeyi etkiliyor.





Az yenen yeşillik bebeğin zekâsını 7 puan düşürür



Hamilelik döneminde Omega-3'ten fakir beslenen çocuklarda zekâ düşer. Anne hamilelik döneminde ve çocuk da doğumdan iki yaşına kadar yeteri kadar Omega-3 alamazsa IQ yedi puana kadar düşüyor. Çünkü beynin yüzde 60'ını Omega-3 oluşturur. Balık yağı, keten tohumu, semiz otu, ceviz, fındık, badem, yeşil yapraklı sebzeler omega 3 içerir. Tatlısu balıklarında, deniz balıklarından ise uskumru Omega-3 zenginidir. Ayrıca somonda da omega 3 bulunur. Hamilelik döneminde annelerin günde beş avuç kuru yemiş gerekir.





Stres, doğacak çocuğun cinselliğini bile etkiler



Hamilelik döneminde stres çok önemlidir. Annelik stresinin cinsel oryantasyon ile ilişkili olduğuna dair teori var. Genler büyük bir etkiye sahip olduğu için kortizol gibi stres hormonlarının testosteron üretimine dair kanıtlar olabilir. Stresli bir annede, bu stres hormonları plasentadan geçebilir, testosterona müdahale edebilir ve erkek fetüsün beynini feminen çizgiler geliştirmek konusunda dürtebilir. Hamilelik stresi çocukta karışık el sendromuna da neden olabilir. Çocuğum ne güzel iki elini kullanıyor diye sevinmeyin çünkü karışık el disleksi, otizm ve dikkat eksikliği gibi pek çok nörolojik soruna neden olabilir.





Erkekler 35 yaşından sonra yaşlanıyor



Erkekler 70'ine kadar baba olabilir diye düşünmemek gerekir. Çünkü yapılan araştırmalar erkeklerin spermlerinin 35 yaşından sonra yaşlandığını gösteriyor. Erkek 35'i geçtiyse kadının düşük yapma riski artıyor.





Dans etmek bulmaca çözmekten daha etkili



Stres atma ve beyni dinç tutmak için dans son derece etkili. Ne dansı olursa olsun aynı yararı gösteriyor. Hamilelik döneminde de dans edilebilir, şarkı söylenebilir, yeter ki bunun için yanınızda bir de partneriniz olsun. Çünkü biriyle yapılan danslar daha rahatlatıcı. Beyin üzerindeki etkisi bulmacadan daha iyi. Annelerin altı haftadan sonra genellikle işe dönmeleri gerekiyor ama çocuklar buna aslında henüz hazır değil. Ama çalışmazsa, bu sefer gelir azalıyor, başka sıkıntılar başlayacak. Onun için mecburiyetten dönüyorlar. Yedinci ve on ikinci haftaya kadar toparlaman lazım, belki haftanın üç günü işe gidersin iki günü evde kalırsın. İşte bu gibi konuşmaları işyeriyle baştan yaparsan, bazen mümkün oluyor. Çünkü yöneticiler biliyorlar ki anne olsan bile işe döndükten sonra daha kuvvetli bir işçi olacaksın.





Bir yıl çocuğunuz olmuyor ise doktora gitmek gerekir



20 yaşında biri partneriyle düzenli seks yapıyorsa 2-3 ay içinde hamile kalma oranı çok yüksektir. Bir yıl içinde bu oran yüzde 80'e çıkar. Ama 35 yaşındaki bir insanda bu oran yarı yarıya azalır. 45 yaşındaki bir insanın onun yüzde 20'si kadar şansı vardır. Kırkından sonra haftada üç gün de seks de yetmeyebilir. Bir sene kendiniz uğraşın ama olmuyorsa bir yardım almak gerekir, doktora gitmeli.





İşte Doktor Öz'ün 'sağlıklı yaşam' tabağı



Sağlıklı beslenme kanser riskini üçte bir oranında düşürüyor. Hamilelikte ve günlük diyetinizde bir tabağı beş parçaya bölün. Yarısını sebze ve meyve ağırlıklı doldurun. Renkli meyveler olsun. Tabağın çeyreklik bölümünde lifli gıdalar olsun. Kepek ekmek ya da kepek makarna gibi. Bir çeyreğinde mutlaka protein olsun. Öğlen yemeğinde balık ya da fasulye gibi. Tabağınızda ince bir dilim bitki ve çok ince bir dilim de yağ olsun.





