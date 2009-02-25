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Sağlık

Stresli günlerde aşırı yiyenlere su tavsiyesi

Stresli anlarda aşırı yeme isteği duyduğunuzda, yemek yemeden önce 1-2 bardak su içerek kilo alımını önleyebilirsiniz.

25 Şubat 2009 02:00

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli diyetisyen Gamze Şanlı, sinirlendikleri zaman aşırı yeme isteği duyanların, yemek yemeden önce 1- 2 bardak su içmelerinin kilo almalarını önleyeceğini söyledi.

Yemek yeme isteğinin birçok faktörden etkileneceğini belirten Gamze Şanlı, özellikle stresin beslenme alışkanlıklarında ciddi değişikliklere neden olduğunu kaydetti. Stresle birlikte en sık karşılaşılan durumun aşırı yeme veya yemek yeme isteğinde azalma olduğunu vurgulayan Şanlı, ``Bazı kişiler sinirlendikleri zaman aşırı derecede yemeye ihtiyaç duyarken, bazılarının tüm gün hiçbir şey yemedikleri görülebilir'' dedi.

Şanlı, aşırı yeme isteği duyan kişiler için sağlıklarını bozmadan ve kilo alımına neden olmayacak şekilde bu isteğin bastırılmasının mümkün olduğunu açıklayarak, şu önerilerde bulundu:

“1- 2 bardak suyu yemek yemeye başlamadan önce içmek midenin şişmesine, kişinin istese bile çok miktarda yiyecek tüketmesine engel olmaktadır. Tüketilecek yiyeceğin seçimi de önemli bir konudur. Çok yağlı veya tatlı, enerji içeriği yüksek yiyecek tüketmektense salatalık, domates ve yeşillikler gibi enerji içeriği çok düşük yiyeceklerin veya meyve tüketiminin sağlanması kilo alımını engellerken, yeme isteğini de baskılayacaktır. Sakız çiğneme gibi yöntemler de yiyecek tüketimini azaltmaktadır. Ayrıca kişinin bulunduğu ortamdan uzaklaşması, yürüyüş yapması da yeme krizinin atlatılmasında yardımcıdır.''

Stres kaynaklı yemek yemeyi reddeden kişilerde durumun çok daha zor olduğunu belirten Şanlı, “Özellikle kişinin sevdiği yiyeceklerin hazırlanması ve baharat kullanımı kişinin yeme isteği duymasını sağlayabilir. Stres durumunda insanın acıkma hissinin kaybolabileceğine ama beslenmeye ihtiyaç duyduğuna kişi ikna edilmelidir. Her zamankinden farklı bir ortamda veya normalden farklı servis edilen yemekler yine kişinin iştahının açılmasına yardımcı olmaktadır'' dedi.

(DHA)

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