Stresle başa çıkmanın yolları



Aşırıya kaçmadan hafif kondisyon sporları, stres ve olumsuz sonuçlaryla mücadele için ideal. Hafif koşu ya da bisiklet binmek buna çok uygun. Böylece stres hormonları azalır, kalp ve dolaşım sistemi güçlenir. Hatta araştırmalar dayanıklılık sporlarının yorgun insanlarda da yararlı etkiler yaptığını gösteriyor. Performans ve mücadale sporları ise insanda yeni streslere neden olduğu için uygun bulunmuyor.

Progresif kas gevşetme ve otojenik eğitim gibi gevşeme teknikleri bilimsel açıdan iyi araştırılmış yöntemlerden. Ayrıca yoga ve meditasyonun olumlu etkisine dair birçok kanıt var. Bu yöntemler gerilmelerde, fiziksel-duygusal uyarılmalarda rahatlama sağlıyor. Kişiyi daha dayanıklı, daha sakin ve kendisiyle barışık hale getiriyor. Gevşeme teknikleri akut stres durumlarında çabuk etki sağlıyor.

Sessiz mekanları kullanın

Sessizlik strese karşı etkili bir ilaç. Sinirleri sakinleştirir, zihni ve duyuları canlandırır. Evin sessiz bir odasında bilinçli ve düzenli olarak 15-20 dakika süreyle kalabilirsiniz. Ayrıca büyük şehirlerde müze ya da kütüphane gibi birçok sessiz yer bulmak mümkün.

Hollandalı araştırmacılar yeşil rengin rahatlatıcı etkisi olduğu ve insanı keyifli yaptığını saptamış. Bahçe ya da parkların olduğu yerlerde yaşayan insanlar, zihinsel olarak sağlıklı ve şehirdekilere göre daha az dolaşım sorunu yaşıyor. Bu nedenle düzenli olarak doğaya çıkmalı, kokuları içine çekmeli, yaprakların hışırtısını ve kuşların cıvıldamalarını dinlemeli.

Koşu, gevşeme teknikleri, park gezintileri önemli aktiviteler olarak takvime işlenmeli. Bir de şehir insanı boş zamanlarında ajandasını yeni bir sergi görmek, bir arkadaşla yemeğe çıkmak gibi aşırı sayıda randevuyla dolduruyor. İşte bu durum stres yaratıyorsa randevu sayısını -dinlenme adına- azaltmakta yarar var.

Aktif molalar verin

Zihni ve bedeni dinlendirmek için bol fırsat yaratmak gerekir. Bütün gün masa başında çalışanların kanındaki stres hormon seviyesi kritik seviyeye ulaşıyor ve insanı gergin yapıyor. Kısa hızlı gezintiler, temiz hava, açma ve germe hareketleri buna çare olabilir. Böylece iş yerine daha rahat ve dengeli dönmüş olursunuz.

Çoğu kişi az uyuyor. Uyku ihtiyacı oldukça kişisel, ancak vücudun dinlenmesi için mutlaka uykuya ihtiyacı var. Uyku sırasında vücut, stresi harika bir şekilde azaltabilir. Mümkünse iyi havalandırılmış bir odada ve -horlayan bir eş gibi- uyku bozukluklarına sebep olabilecek rahatsızlıklardan uzak durmakta yarar var.