Stresinizi ölçtürün

Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yolcu, eşya, yük taşıyan sürücülerin 1 Ocak 2009'a kadar psiko-teknik değerlendirmeden geçmek zorunda olduğu hatırlatıldı.



Erzurum Psikoteknik Merkezi sahibi psikolog Ferhat Şen, psikoteknik değerlendirmenin bilgisayar başında ve psikolog nezaretinde yapılan değerlendirme olduğunu bildirdi.



Türkiye'de en çok ölüm olaylarının trafik kazalarında meydana geldiğini ve bunun en büyük sebebinin günlük sters, tahammülsüzlük, ekonomik sıkıntılar olduğunu vurgulayan Ferhat Şen, ``Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 60- e maddesi uyarınca uygulanan 1 saatlik test sonunda şoförlerin trafikte psikolojik açıdan yeterli olup, olmadıkları öğreniliyor.



Erzurum'da bu belgeyi almak zorunda olan yaklaşık 4 bin şoför var. Bunların sadece 70'i müracaat etti. Yapılan testlerde 7 sürücü başarılı olamadı. Testi geçemeyenleri bulunduğumuz ilin Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'ne bildiriyoruz ve sürücünün ehliyetine 3- 6 ay arasında el konuluyor.''



Psikoteknik Değerlendirme Nedir?



Psikolojik değerlendirmede sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özellikleri (Algı, dikkat, hafıza, muhakeme) tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik Özelliklerinin (Risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği göz önünde tutuluyor.

