Stresin olumsuz etkisini 'tetris'le azaltın

Oxford Üniversitesi’nde görevli İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 40 kişiye, acı verici görüntüler içeren bir film izletildi, bunlardan bir bölümüne filmden yarım saat sonra Tetris oyunu oynatıldı.



Sonuçları PLoS One gazetesinde yayımlanan araştırmada, film izletildikten sonra bir hafta boyunca yapılan incelemelerde Tetris oynayan gruptakilerin filmle ilgili geriye dönüşlerinin önemli ölçüde daha az olduğu saptanırken, Tetris oynamayan grupta böyle bir etkiye rastlanmadı.



Araştırmayı yürüten bilim insanlarından doktor Emily Holmes, Tetris'in, travma sonrasında beynin anıları saklama sürecinin bozulmasına yardımcı olabileceğini söylerken, bu araştırmadan, bilgisayar oyununun hafıza üzerindeki genel etkileriyle ilgili sonuçlar çıkarılamayacağını vurguladı.



Travma sonrası stres bozukluğu, sıklıkla çatışma sırasında yaşanan deneyimlerle ilişkilendiriliyor ve başlıca özelliklerinden birinin, günlük yaşamda acı verici görüntü, ses ve kokuların hatırlanması olduğu biliniyor.

