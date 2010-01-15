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Sağlık

Stresin kanser yaptığı kanıtlandı

ABD’li bilim adamları, stresin vücutta tümörlerin büyümesine yol açarak kanseri tetikleyebildiğini ortaya koydu.

15 Ocak 2010 02:00

ABD’li bilim adamları, stresin vücutta tümörlerin büyümesine yol açarak kanseri tetikleyebildiğini ortaya koydu. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Yale’de yürütülen araştırmalara göre iş yerinde ve günlük hayattaki stres kansere neden olabiliyor.

Uzmanlara göre duygusal ya da fiziksel her tür travma, kanserli hücrelerin arasında bir “patika” açıyor ve bu hücrelerin bir araya gelmesine önayak olarak tümör oluşumuna ve bu tümörlerin gelişmesine neden olabiliyor. Bugüne kadar tümörlerin oluşması için bir hücrede kansere neden olabilecek mutasyonların birden fazla sayıda olması gerektiğine inanılıyordu. Ancak son araştırmada, stresin bu kanser mutasyonlarına sahip hücreleri birleştirdiği belirlendi. Çalışmayı yürüten genetik profesörü Tian Xu, “Stresi azaltmak ya da ondan tamamen uzak durmak kanserden korunmak için etkili bir yol” dedi.

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