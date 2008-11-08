T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Stresin fişini çekmek için nefes egzersizi

Stres o kadar da kötü değildir, hatta kısa süreli stres, bir işinizi son anda yetiştirmeniz için yardımcı olabilir...

08 Kasım 2008 02:00

Stres o kadar da kötü değildir, hatta Kısa süreli stres, bir işinizi son anda yetiştirmeniz veya heyecanlı anlarda duygularınızla mücadele edebilmek için yardımcı olabilir. Ama stresli döneminiz uzadığı zaman fişi çekme vakti gelmiş demektir. Ne kadar çok strese girerseniz; kaza yapma, yaralanma, hastalanma ve atardamarınızın yaşlanma riski de o kadar artar.

Stresinizi azaltmak için basketbol oynamak, Mozart dinlemek gibi favori bir yolunuz varsa bile, ikinci bir seçenek olarak aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

* Nefes alın, dudaklarınızı yalayın ve sonra nefesinizi yavaşça verin. Serin hava yeniden odaklanmanıza ve yavaşlamanıza yardımcı olur.

* Yüzünüzü 15 saniye sıkıca kasın ve sonra bırakın. Bunu birkaç kez tekrarlayın. Tekrarlanan kasılmalar ve rahatlamalar boynunuzun üstünde oluşan tansiyonun düşmesini sağlar.

* Bir saniyeliğine durun nefes alıp verişinize odaklanın. Şimdi aşağıya bakın. Hareket eden bir şey görüyor musunuz? Büyük olasılıkla cevabınız 'Hayır' çünkü çoğu insan göğüsten kısa ve yüzeysel nefesler alır. Rahatlamak için derin ve dolu dolu nefes alın.

* Nefesi içinize çekmek 5, dışarı vermek ise 7 saniye sürmeli. Ve nefes alırken karnınız (evet, karnınız) genişlemeli, nefes verirken de düzleşmeli.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24