Stresin fişini çekmek için nefes egzersizi

Stres o kadar da kötü değildir, hatta Kısa süreli stres, bir işinizi son anda yetiştirmeniz veya heyecanlı anlarda duygularınızla mücadele edebilmek için yardımcı olabilir. Ama stresli döneminiz uzadığı zaman fişi çekme vakti gelmiş demektir. Ne kadar çok strese girerseniz; kaza yapma, yaralanma, hastalanma ve atardamarınızın yaşlanma riski de o kadar artar.



Stresinizi azaltmak için basketbol oynamak, Mozart dinlemek gibi favori bir yolunuz varsa bile, ikinci bir seçenek olarak aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:



* Nefes alın, dudaklarınızı yalayın ve sonra nefesinizi yavaşça verin. Serin hava yeniden odaklanmanıza ve yavaşlamanıza yardımcı olur.



* Yüzünüzü 15 saniye sıkıca kasın ve sonra bırakın. Bunu birkaç kez tekrarlayın. Tekrarlanan kasılmalar ve rahatlamalar boynunuzun üstünde oluşan tansiyonun düşmesini sağlar.



* Bir saniyeliğine durun nefes alıp verişinize odaklanın. Şimdi aşağıya bakın. Hareket eden bir şey görüyor musunuz? Büyük olasılıkla cevabınız 'Hayır' çünkü çoğu insan göğüsten kısa ve yüzeysel nefesler alır. Rahatlamak için derin ve dolu dolu nefes alın.



* Nefesi içinize çekmek 5, dışarı vermek ise 7 saniye sürmeli. Ve nefes alırken karnınız (evet, karnınız) genişlemeli, nefes verirken de düzleşmeli.

