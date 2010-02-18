T24 - Yüksek tansiyona ve strese karşı muz öneriliyor. Ama Gordon Brown'un dediği gibi günde 9 tane muz yemenin sağlık sorunlarına yol açacağı da belirtiliyor.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un günde 9 tane muz yediğini açıklamasının ardından muzun beslenme listelerindeki popülaritesi arttı. Top Sante adlı Fransız dergisi de haftada en az üç gün muz yenmesini önerdi ve "muz yeme" reçetesi yayımladı. Dergi, yüksek tansiyon hastalarına ve stresli ortamda çalışanlara da muz tavsiye etti. 100 gramı 85 kalori olan ve B6 vitamini olarak da önerilen muz, mutluluk hormonunu harekete geçirip tansiyonu düşürüyor. Türkiye'deki ünlü beslenme uzmanları da muzun yararlarını sıraladı.



- Dr. Ender Saraç: İngiltere Başbakanı'nın 9 muz yemesi taklit edilecek bir davranış değil ama stres altındaki kişilere muz önerilir. Muzun içinde, "mutluluk hormonu" dediğimiz, seratonin'i çoğaltan etkenler var. Stres altında, az uyuyan, çok çalışan kişiler muz ve bitter çikolata ile vücutlarındaki yağlanmayı azaltabilir. Muzdaki potasyum kasları kuvvetlendirir, dirilik verir ve yüksek tansiyonu önler. Lifli bir gıda olduğu için tokluk hissi sağlar. İçerdiği vitaminler de enerji verir. Aşırı spor yapmayan, beyniyle de çalışmayan insanlar için muz kilo aldırıcı olur. Ayrıca fazla yenirse kabızlık yapar, şekeri yükseltir.





Günde iki muz ideal



- Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç: Muz vücutta ödemlerin giderilmesini sağlar. Günde iki taneden fazla muz tüketilmesi metabolizmayı yavaşlatır. Diyet programında bir ya da iki tane muz öneriyorum ama iki taneden fazla olmamalı.



- Beslenme ve Diyet Uzmanı Selahattin Dönmez: Günde iki porsiyon meyve öneriyorum. İki küçük ya da bir orta boy muz, bir porsiyon meyve demektir.



- Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli: Muzun besin değeri, meyve olgunlaştıkça artar. Ham bir muz yenildiğinde meyvenin içindeki karbonhidrat kolayca şekere dönüşerek, bitkinliğe karşı bedene hızlı enerji sağlar. Oysa olgun muz yenildiğinde, bedene daha yavaş ama uzun süreli hareketlilik verir. Olgun ve tatlı muz bulantıya iyi gelir. Olgun muzun yenilmesi, kişiyi psikolojik yönden güçlendirir, daha sonra da uykuyu düzene sokar. Muz, ülseri önler ve ülser yaralarının tedavisine yardımcı olur. Yüksek kolesterolü düşürücü etkisi vardır.





