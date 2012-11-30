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Sağlık

Strese karşı gülümse

Kansas Üniversitesi birlik başkanı Smetak, 'Kalbini korumak isteyen, stresli durumlarda bilinçli olarak gülümsemeye çalışsın' dedi

30 Kasım 2012 21:16

Stres altındayken, birkaç dakikalık bir gülümsemenin kalp atış hızını yavaşlattığı ve insanları sakinleştirdiği belirtildi.

Kansas Üniversitesi'nde iki psikoloğun çalışması kapsamında Alman Kardiyologlar Federal Birliği'nin raporuna göre, zorlayarak da olsa gülümsemenin insanı rahatlattığı açıklandı.

Araştırma için deneklerden stresle bağlantılı çeşitli görevleri yerine getirmeleri istendi. Bu sırada ya sürekli gülümsediler, ya gülümsemediler ya da kendilerini mekanik olarak gülümsemeye zorladılar. Kısa bir moladan sonra kalp ritimleri ölçüldü.

Yapılan tespitte hiç gülümsemeyen kontrol grubuyla kıyaslandığında gülümseyen kişilerin (ister gerçek isterse zorlama olsun) kalp ritimlerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Birlik Başkanı Norbert Smetak, “Psikologların araştırması stres durumunda doğal vücut reaksiyonlarımızı etkileyebileceğimizi gösteriyor. Kalbini korumak isteyen, stresli durumlarda bilinçli olarak gülümsemeye çalışsın” dedi.

Smetak, “Özellikle stres arttıkça, buna ek olarak parasal sorunlar, ilişkilerdeki sorunlar ya da işteki güçlükler ortaya çıktığında tabii ki sırf gülümsemek yeterli olmaz” şeklinde konuştu.

(Deutsche Welle Türkçe)

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