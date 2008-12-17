T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Stres, yaşlılarda sağlıklı düşünmeyi engelliyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, stresli durumların yaşlı insanların sağlıklı düşünmelerini zorlaştırabildiği belirlendi.

17 Aralık 2008 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmada, stresli durumların yaşlı insanların sağlıklı düşünmelerini zorlaştırabildiği belirlendi.

Journal of Gerontology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaşlılarda, özellikle tansiyonları yüksek seyreden ileri yaştaki erkeklerde ani tansiyon yükselmesinin akıl ve idrak faaliyetinin azalmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu bildirdi.

Dr. Jason Allaire, inceledikleri kasımlı (sistolik) yüksek tansiyonu ortalama 130 ve üzeri olan deneklerde, tansiyonun ani yükselmesiyle idrak faaliyetinde belirgin bir düşüş saptadıklarını belirterek, ortalama tansiyonları düşük ya da normal olanların tansiyonlarının ani yükselmesinde akıl faaliyetlerinde bir değişiklik görmediklerini kaydetti.

Bulguların, mental stresin yüksek tansiyonun kısmen sorumlusu olabileceğini ve idrak faaliyetinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini gösterdiğini belirten Allaire, tansiyondaki normal dalgalanmaların da böyle bir rol oynadığını tahmin ettiklerini ifade etti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24