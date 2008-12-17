Stres, yaşlılarda sağlıklı düşünmeyi engelliyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, stresli durumların yaşlı insanların sağlıklı düşünmelerini zorlaştırabildiği belirlendi.



Journal of Gerontology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaşlılarda, özellikle tansiyonları yüksek seyreden ileri yaştaki erkeklerde ani tansiyon yükselmesinin akıl ve idrak faaliyetinin azalmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu bildirdi.



Dr. Jason Allaire, inceledikleri kasımlı (sistolik) yüksek tansiyonu ortalama 130 ve üzeri olan deneklerde, tansiyonun ani yükselmesiyle idrak faaliyetinde belirgin bir düşüş saptadıklarını belirterek, ortalama tansiyonları düşük ya da normal olanların tansiyonlarının ani yükselmesinde akıl faaliyetlerinde bir değişiklik görmediklerini kaydetti.



Bulguların, mental stresin yüksek tansiyonun kısmen sorumlusu olabileceğini ve idrak faaliyetinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini gösterdiğini belirten Allaire, tansiyondaki normal dalgalanmaların da böyle bir rol oynadığını tahmin ettiklerini ifade etti.



(AA)

