Stres ve antidepresan cildi yaşlandırıyor

Güneş ve sigaranın yanı sıra, stresin ve antidepresan kullanımının da cildi yaşlandırdığı bildirildi.



Cleveland Üniversitesi’nden Dr. Bahman Guyuron ve ekibinin, 186 ikiz kadın üzerinde yaptığı araştırma, güneş, sigara, stres ve antidepresan kullanımının cildi yaşlandırdığını gösterdi.



Guyuron, genetik olarak aynı şekilde yaşlanmaya programlanmaları nedeniyle araştırma için ikizlerin seçildiğini, ikizlerin görünümlerindeki farklılıkların çevre ve yaşam tarzının cildi nasıl değiştirdiğini anlamaya yardımcı olduğunu kaydetti.



İlk olarak araştırmacılar, ikiz kardeşlerin fotoğraflarını çekti ve bir bağımsız uzman grubundan kardeşlerden her birine bir yaş vermelerini istedi. Daha sonra bilim insanları, her katılımcının yaşam tarzını, beslenme alışkanlığını, sigara kullanıp kullanmadığını, depresyona yakalanıp yakalanmadığını ve ne kadar güneşe maruz kaldığını öğrendi. Son olarak katılımcıların yaşam tarzı ve göründükleri yaş arasında bağlantı kuruldu.



Araştırma sonunda, daha önce de bilinen, sigara kullanımı ve güneşe maruz kalmanın cildi yaşlandırdığı doğrulandı. Buna göre araştırmacılar, 10 yıl sigara kullanan ikiz kardeşin, sigara içmeyen kardeşinden 2,5 yaş büyük göründüğünü belirtti.



İşi gereği ya da uzun yıllar açık havada golf veya tenis oynadığı için fazla güneşe maruz kalan kadınların da kardeşlerine göre yaşlı göründüğü belirlendi.



Ancak araştırmada ilginç olarak, boşanmış olanların, evli ya da eşi ölmüş kardeşlerine göre ortalama 2 yaş büyük göründüğü ortaya çıktı.



Antidepresan kullanımının da "daha yaşlı görünmeye" neden olduğu görüldü. Ancak "antidepresana bağlı yaşlı görünmenin" depresyonun mu, yoksa ilaçların bir sonucu mu olduğu henüz bilinmiyor.



Araştırma, yüzdeki değişim ile kilo arasında bağlantı bulunduğunu da ortaya koydu. 40 yaşın altındaki kadınlarda fazla kilonun daha yaşlı bir yüzle bağlantılı olduğu, 40 yaşından sonra ise bu fazla kilonun yüzü genç gösterdiği belirlendi.



Dr. Guyuron, 40 yaşından sonra, 16 yıldan fazla olmak koşuluyla hormon tedavisinin yüzün görünüşünü iyileştirebildiğini, ancak 5 yılın üzerindeki hormon tedavisinin meme kanseri riskini artırdığının bilindiğini vurguladı.



Bu tür araştırmaların, görünüşleriyle daha çok ilgilendikleri için kadınlar üzerine yoğunlaştığını belirten Guyuron, erkeklerin de artık görünüşleriyle eskiye göre daha fazla ilgilenmeye başlaması nedeniyle, aynı araştırmayı ikiz erkekler üzerinde de yapacaklarını ifade etti.



"Plastic and Reconstructive Surgery" dergisi, nisanda yayımlanacak araştırmanın bu ilk sonuçlarına internet sitesinde yer verdi. Konuya ilişkin makale, Fransız Le Figaro gazetesinin internet sitesinde de yayımlandı.



(AA)