Stres uyarıcı madde bağımlılığını tetikliyor

Alman sağlık sigortası şirketlerinden AOK tarafından hazırlanan raporda, iş yerinde uyarıcı madde kullanımının arttığı ifade edildi. Rapora göre, özellikle gençler arasında madde kullanımı yaygın.

AOK'nın araştırma enstitüsü tarafından hazırlanan “İşe gidilmeyen günler – 2013” adlı rapor, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre, Almanya'da çalışanlar arasında uyarıcı madde kullanımı giderek artıyor. Özellikle genç çalışanların, iş yerindeki stresin üstesinden gelebilmek için uyarıcı ilaçlar kullandığı belirtiliyor. Araştırmaya göre, AOK üyelerinin yaklaşık yüzde 5'i geçen bir yıl içerisinde amfetamin türünde, performans artırıcı ilaçlar kullandı. 30 yaş altındaki çalışanlarda ise bu oran daha da artarak her 12 kişiden birine tekabüle diyor.

Öte yandan rapora göre, işe gidilmemesine sebep olan en önemli maddeler hâlâ tütün ürünleri ve alkol. Rapora göre, çalışanların bağımlılık yaratan madde kullanımı yüzünden işe gitmediği günler 2002 yılından bu yana yüzde 17 dolayında arttı. Raporu kaleme alanlardan Helmut Schröder, ‘açık bir dinamikten' söz ederken, bağımlılık potansiyelinin fiziki ve psikolojik etkilerinin azımsandığını ifade etti.

AOK Yönetim Kurulu Başkanı Uwe Deh ise alkol ve tütün ürünleri bağımlılığının Alman ekonomisine yılda yaklaşık 60 milyar 25 milyon euro zarara yol açtığını belirtti.

(Deutsche Welle)