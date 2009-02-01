Stres saç döküyor

Kadınların hayatının birçok döneminde saç telleri güçsüzleşiyor ve bunun sonucunda saçları dökülüyor. Özellikle stres altındaki kadınlarda saç dökülmesi çok yaşanıyor. Yaşanan stresin dışa vurumu, saçların dökülmesi olarak kendini gösteriyor.



Stres sürecinde önce saç telleri yavaş yavaş canlılığını yitiriyor, sonra da saç ömrü kısalarak, hızla dökülüyor. Bu arada da yeni çıkan saç sayısı azalıyor. Uzmanlar bu dönemde stresin kaynağının tespit edilip yok edilmesiyle başlayan tedavi sürecinin bakım ürünleri ve daha ağır vakalarda tıbbi tedavi ile sürdürülmesini öneriyor. Tedavilerde doğru bakım yöntemleri de büyük önem kazanıyor. Saç derisine uygulanan doğal ürünlerin sorunun çözümüne katkısı vurgulanıyor. Öte yandan insanlar hayatlarında en az üç-beş kez saç dökülmesi problemi ile karşılaşıyor. İnsanlar yaz ve kışa giriş dönemlerinde saç kayıpları yaşayabiliyor.



Sema Hastanesi dermatoloji uzmanı Leyla Ertenü Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, saç dökülmesinin birçok sebebinin bulunduğunu belirtiyor. Kadınlarda ağırlıklı olarak beslenme yanlışlığı, adet kanamaları, demir eksikliği, alınan ilaçlar, stres ve hormonal düzensizliklerin içinde bulunduğu birçok faktör saç üzerinde etkili oluyor. Stresten kaynaklanan saç dökülmesini önlemek için ilk önce stresin kaynağının tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Leyla Ertenü, "Çünkü stresin kaynağı ve şiddeti azaltılmazsa saç dökülmesi devam edecektir. İnsanlar biraz daha kendilerini stres ortamından uzaklaştırmalıdırlar." ifadesini kullanıyor. Günde yüz telin altındaki saç dökülmelerinin normal karşılandığına değinen Ertenü, bunun üzerindeki dökülmelerin tehlikeli bir döneme girildiğinin işareti olduğuna dikkat çekiyor. Saç dökülmelerini önlemek için stresi azaltmanın yanında ilaç tedavisinin de önemli olduğunu anlatan Ertenü, "Bunlar ya ağızdan alınan ya da saça sürülen ürünlerdir. Bunlar dökülmeyi engelliyor." ifadelerini kaydediyor.



Saç dökülmelerinde hamilelik ve menopozun da büyük etkisi bulunuyor. Bu iki dönemde de hormon dengelerinin değişimi saçları olumsuz etkilere maruz bırakıyor. Hamilelik sırasında hormonların yükselmesiyle ilk başlarda artmış gibi görünen saç yoğunluğu, hormonların dengelenmeye başlamasıyla birlikte normal değerlerin altına iniyor ve dökülme evresine geçiyor. Doğum sonrası yaklaşık 3 ay kadar süren saç dökülmesi ise kadınların kâbusu haline geliyor. Yapılan araştırmalara göre yeni annelerin yüzde 50'sinden fazlası saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya. Saçlar henüz hamilelik sürerken cansızlaşıyor, saç telleri inceliyor ve saç dökülmesi gözle görülüyor. Menopoza giren kadınların ise yüzde 60'ında saç dökülmesi sorunu bulunuyor.



B'IOTA Laboratuvarları Pazarlama Direktörü Azmi Aslan, kadınlar için saç dökülmesinin bir kâbus olduğunu anlatıyor. Aslan, firma olarak yıllar süren araştırmalar ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzde 100 bitkisel etken madde Complex C26'yı Bioblas Saç Bakım Serisi ürünlerinde kullanarak kadınların yaşadığı saç sorunlarına çözüm getirdiklerini söylüyor. Complex C26'da yer alan A, B1, B2, B5, B9 gibi vitaminlerin yanı sıra çinko, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi mineraller, doymamış yağ asitleri gibi birçok etken maddenin saç gelişimine yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen Aslan, "Ayrıca saçların güçlenmesini sağlayarak, saç tellerine hacim ve canlılık gösteriyor, parlaklık kazandırıyor. Yeni saç oluşumunu destekliyor ve saç dökülmesine engel oluyor. Bioblas Saç Bakım Serisi, özellikle hamilelik, doğum ve menopozun yanı sıra stres, yorgunluk, kimyasal işlemler sonucu saçları dökülen kadınlara yönelik hazırlanan bitkisel formüllü bir ürün." şeklinde konuşuyor.



Saç dökülmesini önlemek için şunlara dikkat edin:



Protein ağırlıklı besinlerin tüketimine özen gösterin.



Demir ve çinko eksikliği varsa ek vitaminlerle eksiklik giderilmeli.



Dengeli beslenilmeli.



Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınılmalı.



Stresten uzak durulmalı.



Sigara ve alkolden uzak durulmalı.



Saçı her gün yıkamak doğru değildir. Saçları sık yıkamak, saç derisinin yağ dengesini bozar ve saçlar daha fazla yağlanır.



Jöle kullanmaktan kaçınılmalıdır.



Saç derisinin kanlanmasını sağlayan damarların akışı yönünde saçlı deriye masaj yapmak saç dökülmesini önleyebilir.

