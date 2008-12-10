Stres saç döküyor

Saçlar nasıl ışıldar

Saç dökülmesi genetik

Dr. Yüksel, yaptığı açıklamada, saç dökülmesinin sık görülen bir şikâyet olduğunu söyledi.Saç dökülmesinin birçok nedeni olabileceğini ifade eden Yüksel, dökülmenin hormonlara ve genetik yapıya bağlı olabileceği gibi mantar ve benzeri cilt hastalıklarına, ateşli hastalıklara ve tiroid hastalıklarına da bağlı olabileceğini söyledi.Ameliyat ve gebelik sonrası da saç dökülmesi görülebildiğini kaydeden Yüksel, "Sistemik hastalıklara bağlı olarak saç dökülmeleri genelde saçların yaygın şekilde dökülmesinde oluyor. Hastalar saçlarını taradıklarında saçlarının ellerine geldiğini ifade ediyor. Bu tür şikâyetlerde altta yatan nedeni bulmak, ona yönelik tedaviyi vermek gerekiyor" dedi.Stresin, saç dökülmelerinin nedenlerinden biri olduğunu belirten Dr. Yüksel, kullanılan bazı ilaçların da saç dökülmesine neden olduğunu söyledi.Düzensiz beslenme ve sıkı yapılan diyetlerin de saç dökülmesi nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Dr. Yüksel, "Saç dökülmesi daha sık genç kadınlarda ve daha çok kansızlıkla beraber görülüyor. Gebelik ve düşük, doğum sonrası da saç dökülmelerinde etkili oluyor. Erkeklerde ise hormonlara bağlı olarak 20'li yaşlarda sık görülüyor" dedi.Saç kıran hastalığına da değinen Dr. Yüksel, şu bilgileri verdi:"Hastalar birden saçlarında açılmalar olduğunu görür. Hastalar, bunu daha çok, kuaförün söylemesi ile fark eder. Bu hastalıkta büyük bir üzüntü ya da depresyon hikâyesi vardır. Stres faktörü önemlidir. Hiçbir nedeni de olmayabilir. Yaygınlığı önemlidir. Bu açılmanın dokulizasyonu önemlidir. Daha ileride oradan saç çıkacak mı, çıkmayacak mı, dirençli olacak mı, olmayacak mı bunlara dokulizasyonuna göre karar verebiliyoruz. Ama saç kıran hastalığı kesinlikle genetik değildir."