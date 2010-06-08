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Yaşam

Stres ölçen kıyafetler geliyor

Kişinin duygusal durumunu, stres seviyesini ölçüp ona göre yardımcı olacak ‘akıllı kıyafetler’ geliyor.

08 Haziran 2010 03:00

T24 - Kişinin duygusal durumunu, stres seviyesini ölçüp ona göre yardımcı olacak ‘akıllı kıyafetler’ geliyor.
 
‘Wearable Absence’ adlı sanat projesinin parçası olarak üretilen kıyafetler farklı türlerde kablosuz sensörlerle kaplı. Bu sensörler kıyafeti giyenin vücut ısısı, kalp ritmi ve nefes alıp vermesi gibi tepkilerini ölçüyor. Kıyafetler akıllı bir telefonla internete bağlı. Böylece veriler telefona iletilerek, kişinin moduna göre ses, görüntü ya da sözcükler gönderiliyor.

Akıllı kıyafetler, kişinin duygusal durumunu tespit ettikten sonra devreye giriyor, olumsuz bir durum söz konusuysa bunu değiştirmek için harekete geçiyor. Kıyafete bağlı hoparlörler kişiye özel sesler, müzik, önceden ailesinden ya da arkadaşlarından alınmış sesli mesajlar çalabiliyor.

Kanada’daki Concordia Üniversitesi’nden Barbara Layne ve Goldsmiths College’s Digital Studios’dan Janis Jefferies’ın çalışması olan örnek kıyafetler, geçen hafta Montreal’de düzenlenen Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde tanıtıldı. Prof. Layne daha önce de sahiplerinin dokunduğu yeri anlayan ve LED ekranlarında gösterilen mesajı değiştiren ceketler tasarlamıştı.

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