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Yaşam

Stres odaları istiyorlar

Okullardaki başarısızlığın nedenleri ve şiddetin azalması için 3 bin öğrenciyle yapılan ankette, ilginç sonuçlar çıktı.

06 Mayıs 2009 03:00

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bin okulda 2 bin 700 öğrenci ile gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı.

İlk defa gerçekleştirilen ankette okullardaki başarısızlığın nedenleri ve şiddeti önlemenin yolları öğrencilere soruldu. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, bu derece kapsamlı bir çalışmanın ilk defa yapıldığını belirterek "Kendi kendimize ayna tuttuk. Biz öğrencilerin başarısını artırmak zorundayız. Başarının önünde duran engelleri kaldırmadıkça başarı kelime olarak kalır" dedi.

Anket sonuçlarının eğitimciler, psikologlar ve emniyetçiler tarafından 32 toplantıda değerlendirildiğini belirten Özer, şunları söyledi:

"İstanbul'un gerçekleri Türkiye'nin gerçekleridir. Biz öğrencilerin yaptıkları önerileri gözardı edemeyiz. Okullardaki başarısızlığın birçok nedeni olduğu eğitimciler tarafından bilinen bir gerçektir.

Acil öncelikler

Biz bu ankette öğrenci gözüyle başarısızlığın nedenini araştırdık. Okulda şiddetin ortadan kalkması için nelerin yapılması gerektiğini olayın içinde yaşayan öğrencilerimize sorduk. Aldığımız cevapları uzmanlar tarafından değerlendirmeye tabi tutarak sorunları belirledik. Acil olanları uygulamaya başladık. Süre isteyen ve öğretmenlerimize ve okullarımıza yönelik olan önerileri zaman geçirmeden hayata geçireceğiz."

Öğrencilerin en çok istedikleri:

* Okullarda sosyal- kültürel ve sportif çalışmalar yetersiz.
* Okullarda güvenlik önlemleri yetersiz.
* Öğretmenler öğrencilere güvenmiyor.
* Okullar sevilir mekânlar haline getirilsin.
* Öğrencilerin özgüvenlerini artıracak çalışmalar yapılsın.
* Okullarda güç grupları oluşturulmasın.
* Öğretmenler sık sık değiştirilmesin.
* Öğretmenler sık sık rapor ve izin almasın.
* Sık sık başarısız derslerle ilgili af getirilmesin.
* Okullarda stres odaları kurulsun.

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