Stres obeziteye yol açıyor

İsveç'in Linköping Üniversitesi'nde yapılan uzun araştırmalar neticesinde stres ile obezite arasında bağ olduğu tespit edilirken, stresli ailelerde yetişen çocuklarda özgüven eksikliği yaşadığı da gözler önüne serildi.



İsveçli araştırmacılar yapılan bir dizi ölçüm ve deneylerde; stresli ailelerde yetişen çocukların obeziteye, aşırı kiloya 2-3 kat daha fazla eğimli olduklarını ortaya koydu.



Araştırmalar 1997 ile 1999 tarihleri arasında doğmuş olan 17 bin çocuk üzerinde yapılırken, araştırmada mülakatlar ve röportajlar yapılması yanı sıra, dört değişik zamanda çocukların ailelerine anketler dolduruldu. Düzenli olarak da çocukların vücut ölçüleri alınırken, araştırma kapsamında 126 çocuğun da ağzından alınan enzimlerdeki stres hormonu kortizonları ölçüldü.



Bu geniş çaplı araştırmada yer alanlardan Felix-Sebastian Koch, araştırma hakkında, "Araştırmalarımız neticesinde obezite ile stres arasında açık bir bağlantısı olduğunu görüyoruz." dedi.



Koch, basın toplantısı ile çalışması hakkında daha geniş bilgi vereceğini söylerken, her altı 5 yaşındaki çocuktan birisinin aşırı kilolu olduğunu ekledi. Koch'un teorisine göre, stresin verdiği yaşam biçimi çocuklardaki obeziteyi arttırıyor, bu ise; "teselli yemekleri" ya da düzensiz ve hızlı yemekten kaynaklanabiliyor. Araştırmanın daha da devam edeceğini belirten Koch, bu olayın arkasındaki mekanizmayı tam olarak ortaya koyacaklarını kaydetti.



Koch, stresin çocukların özgüvenine yaptığı etkiyi de araştırırken, bu çalışmaya sekiz yaşlarındaki 3 bin 800 çocuk katıldı. Bu araştırmada çocuklara; sağlıkları ve kendilerini nasıl gördükleri soruldu. Burada da ailedeki stres durumları göz önünde bulundurulduğunda, ailelerdeki stres oranı arttıkça çocukların özgüveninin azaldığı görüldü. Araştırmadaki her 10 çocuktan 7'si kendisinden memnun olduğunu söylerken, diğerleri ya daha zayıf ya da daha kilolu olmak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Koch bu hususla ilgili olarak da, "Sekiz yaşındaki bir çocuk eğer vücudundan memnun değilse, yanlış olan bir şeyler var. Bu da topluma gösterilen ideallere çocukların erişemediğini gösteriyor." diye konuştu.

