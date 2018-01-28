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Stres nedeniyle bankacılığı bıraktı, pazarda organik ürün satıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - ÜNİVERSİTE eğitiminin ardından İstanbul'da özel bir bankanın şubesinde 4 yıl çalıştıktan sonra iş stresi nedeniyle istifa eden Gürkan Altın (30), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine dönerek, pazarda organik yumurta, bal

28 Ocak 2018 15:02

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - ÜNİVERSİTE eğitiminin ardından İstanbul\'da özel bir bankanın şubesinde 4 yıl çalıştıktan sonra iş stresi nedeniyle istifa eden Gürkan Altın (30), memleketi Edirne\'nin Keşan ilçesine dönerek, pazarda organik yumurta, bal ve salça satmaya başladı.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü\'nden mezun olduktan sonra özel bir bankanın şubesinde 4 yıl çalışan Gürkan Altın, iş stresi nedeniyle istifa ederek, memleketi Keşan\'a döndü. Altın, genç girişimcilerden ve ev kadınlarından aldığı organik yumurta, bal ile salçaları, ilçede cumartesi günleri kurulan halk pazarında satarak, geçimini sağlamaya başladı.
Özel sektörde, kovulma baskısıyla yaşadığı motivasyon kaybı nedeniyle çalıştığı bankadan istifa ettiğini belirten Altan, \"Özellikle köylerde, genç girişimciler ve ev hanımlarının yumurtasını, balını ve salçasını tüketiciyle buluşturuyorum. Direkt üreticiden alıp, tüketiciye satıyorum. Daha önce kredi kartı satıyordum. Madem kredi kartı satabiliyorum, yumurta da salça da satabilirim; dedim. Bu iş, bana daha kolay geldi\" dedi.  
\'DELİ OLDUĞUMU SÖYLEYENLER OLUYOR\'
Bankacılığı bırakıp, pazarcılığa başladığını anlattığı müşterilerinin şaşırdığını dile getiren Altın, \"Deli olduğumu, bankacılığın bırakılmayacağını söyleyenler oluyor. Zamanla müşterilerim de buna alıştı. İstifa ederek, pazarcılığa kesin geçiş yaptıktan sonra şoku bende atlatıp, işime alıştım. Mecbur kalınca yapıyorsunuz. 1 aydan bu yana pazardayım\" diye konuştu. 
Gürkan Altın, gençlerin artık maaşlı ve sigortalı işlere yönlendirildiğini de belirterek, yetkililerden üreticileri daha fazla teşvik edici projeler üretmesini istedi. Altın, ayrıca pazarcı arkadaşları ile müşterilerinin de kendisini desteklediğini söyledi.

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