Stres kalp ritmini bozuyor

Topçuoğlu, yaptığı açıklamada, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp damar hasatlıklarına artık ileri yaşlarda değil, çocuk ve gençlik çağlarında da sıkça rastlandığını, bunun doğumsal anomaliler, ailesel geçiş, çevresel faktörler ve değişen beslenme alışkanlıkları olmak üzere çeşitli nedenlerin yanı sıra stresten de kaynaklandığını belirtti.Günümüzde stressiz bir yaşamın düşünülemeyeceğini belirten Topçuoğlu, "ancak, kalbini seven çağın vebası denilen bu durumu mümkün olduğunca frenlemeli. Tempolu yürüme, koşma ya da spor sırasında daha çabuk hissedilen bu durum, kalbin idare merkezinde yapısal bir sorun ya da ileti yolları olan yani kalbi besleyen damarlarda problem olduğunu gösteriyor. Çoğu kişi tarafından hissedilmeyebilen ya da hafife alınan bu durumun ani ölümlere yol açtığı görülüyor" dedi.Topçuoğlu, gelişen tıp imkânları sayesinde ritim bozukluklarının nedeninin kolayca belirlenerek ilaçlı ve cerrahi operasyonla tedavisinin mümkün olduğunu, normal elektrografide görülmese bile 24 saatlik holter EKG denilen yöntemle tespit edilebildiğini belirterek, şöyle devam etti:"Burada bir bozukluğa rastlanırsa elektro fizyolojik çalışmalar yapıyoruz. Bu tespit bize tedaviyi ilaçlı mı yoksa cerrahi operasyonla mı gerçekleştireceğimiz yönünde bilgi verir. Sürekli ilaç kullanımını her zaman onaylamıyoruz. Çünkü, her ilaçta mutlaka bir yan etki görülür."Topçuoğlu, kalp rahatsızlıklarının erken teşhisinde ailelere önemli görev düştüğünü belirterek, "çabuk yorulan, efor sırasında çarpıntı yaşayan çocuk ya da gençlerin mutlaka kalp hastalıkları uzmanına başvurması sağlanmalı" diye konuştu.Adana Kardiyoloi Merkezi uzmanlarından Dr. Farşit Farşidfar ise kalpteki ritim bozukluklarının, kalp dışı nedenlerden de kaynaklanabileceğini, bunlar arasında guatr hastalığı, kansızlık, fazla çay, kahve ve sigara kullanımının sayılabileceğini bildirdi.Aşırı heyecan, öğrencilerdeki sınav kaygısı ve stresin de kalpte ritim bozukluğuna neden olduğuna dikkati çeken Farşidfar, özellikle risk faktörleri taşıyan kişilerin yanı sıra hiçbir rahatsızlık hissetmeyenlerin de yılda bir kez de olsa rutin kontrolden geçmesinin olası bir rahatsızlığın erken teşhisi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.