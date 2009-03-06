Stres kalbe zarar

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Çetin Yıldırımakın, "Artık kalp ve damar hastalıkları sadece erkek hastalığı değil, kadınlarımız ve çocuklarımızın da hastalığı oldu" dedi.



Yıldırımakın, Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) düzenlenen "Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi"nde yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmalar ve ekonomik yatırımlara rağmen kalp ve damar hastalıklarında artış yaşanmasının sebeplerinin başında stresin geldiğini söyledi.



Günümüz insanının, düne göre daha zor şartlarda yaşadığını belirten Yıldırımakın, şöyle konuştu:



"İnsanlar artık daha stresli bir yaşam sürüyor. Biz Kalp Vakfı olarak 'İyi Kalpli Ol' logosunu Türk Patent Enstitüsü'ne tescil ettirdik. İyimser olanlar, iyi kalpli olanlar kalp ve damar hastalıklarına daha az yakalanıyor. Biz insanların birbirlerini sevmelerini, hoşgörülü olmalarını, öfkelerini bırakmalarını, daha toleranslı olmalarını tavsiye ediyoruz. Stresin azaltıldığı, iyimser olunduğu zamanlarda hastalıklara daha uzak oluruz. İyimser ol kalp ve damar hastalıklarına yakalanma."



Kalp damar hastalıkları 2008 yılında 17 milyon can aldı



Yıldırımakın, kalp ve damar hastalığının erişkin erkek hastalığı olarak bilindiğini, ancak son yapılan araştırmaların, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybeden kadınların erkeklerden daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.



Yıldırım, "BM dünya Sağlık Örgütü, AB Kalp Birliği ve Dünya Kalp Federasyonu'nun yaptığı araştırmaya göre 2008 yılında kalp ve damar hastalıkları sebebiyle dünyada 17 milyon kişi hayatını kaybetti. Bunun 8.6 milyonunu kadınlar oluşturuyor" dedi.



Türk Kalp Vakfı bünyesinde, kadın ölümlerinin sebeplerinin araştırılması için, Kadın Kalp Sağlığı Koruyucu Kalp Merkezi kurduklarını bildiren Yıldırımakın, eskiden kadınların kalp ve damar hastalığı konusunda pek korku yaşamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Son yıllarda kalp ve damar hastalıklarından ölen kadınların oranları erkeklerden daha fazla. Yapılan araştırmalara göre kadınlar kalp ve hastalıkları açısından daha fazla tehdit altındalar. Hatta bazı operasyonlarda, müdahalelerde, belirtilerin ortaya çıkması konusunda kadınlar daha çok tehlikedeler. Artık kalp ve damar hastalıkları sadece erkek hastalığı değil, kadınlarımızı ve çocuklarımızın da hastalığı oldu."



(AA)

