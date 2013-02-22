T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Stres kadında astımı tetikliyor

Yapılan araştırmaya göre, astım oranının erkeklerde %5, kadınlarda %10 olmasının sebebi stres

22 Şubat 2013 13:37

ABD’de yapılan bir araştırmada astım hastasının nedeni olarak stres gösteriliyor. Araştırma sonuçlarına göre hastalığın kadınlarda erkeklere oranla daha fazla etkili olduğu görüldü.

Erkeklerde astım oranının %5, kadınlarda ise %10 olduğunu belirten Alerji Uzmanı Prof. Dr. Yonca Tabak, bu farkın nedeninin stres olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yonca Tabak’a göre, stresle bağlantılı olarak kadınlarda görülme sıklığı artan tek hastalık astım değil. Psikosomatik, diğer bir deyişle, beynin istemeden vücuda zarar verdiği hastalıklardan kabul edilen reflü de stres yükü fazla olan kadınlarda sık görülüyor.


Kadınlar çözümü çikolatada arıyor


Stresle mücadele etmeye çalışırken yanlış beslenme alışkanlıklarına yönelen kadınlar reflüye davetiye çıkarıyor. Stresli kadınların endorfin hormonu salgılatması nedeniyle çikolataya yöneldiklerini söyleyen Prof. Tabak, “Astım hastası kadınlarda yüzde 80 var olan reflü, kakaonun içeriğindeki kafein ile artıyor. Astım reflüyü, reflü ise astımı kötüleştiriyor. Çikolatanın stresle mücadele de kişinin kendini mutlu etme yöntemi olarak kullanılmasının, astımı daha da içinden çıkılmaz bir hale getireceği bilgisi hastalara mutlaka verilmeli. Benzer şekilde kahve, kola ve alkolün reflüyü arttırıcı etkisi olduğu, özellikle iş yeri gibi stresli alanlarda bu gıdalardan uzak durulması gerektiği de unutulmamalı’’ şeklinde konuştu.

ETİKETLER

kadınerkekastımstresabdaraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24