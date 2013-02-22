Stres kadında astımı tetikliyor

ABD’de yapılan bir araştırmada astım hastasının nedeni olarak stres gösteriliyor. Araştırma sonuçlarına göre hastalığın kadınlarda erkeklere oranla daha fazla etkili olduğu görüldü.

Erkeklerde astım oranının %5, kadınlarda ise %10 olduğunu belirten Alerji Uzmanı Prof. Dr. Yonca Tabak, bu farkın nedeninin stres olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yonca Tabak’a göre, stresle bağlantılı olarak kadınlarda görülme sıklığı artan tek hastalık astım değil. Psikosomatik, diğer bir deyişle, beynin istemeden vücuda zarar verdiği hastalıklardan kabul edilen reflü de stres yükü fazla olan kadınlarda sık görülüyor.



Kadınlar çözümü çikolatada arıyor



Stresle mücadele etmeye çalışırken yanlış beslenme alışkanlıklarına yönelen kadınlar reflüye davetiye çıkarıyor. Stresli kadınların endorfin hormonu salgılatması nedeniyle çikolataya yöneldiklerini söyleyen Prof. Tabak, “Astım hastası kadınlarda yüzde 80 var olan reflü, kakaonun içeriğindeki kafein ile artıyor. Astım reflüyü, reflü ise astımı kötüleştiriyor. Çikolatanın stresle mücadele de kişinin kendini mutlu etme yöntemi olarak kullanılmasının, astımı daha da içinden çıkılmaz bir hale getireceği bilgisi hastalara mutlaka verilmeli. Benzer şekilde kahve, kola ve alkolün reflüyü arttırıcı etkisi olduğu, özellikle iş yeri gibi stresli alanlarda bu gıdalardan uzak durulması gerektiği de unutulmamalı’’ şeklinde konuştu.