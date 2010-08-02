Stres için aşı geliyor

T24-

Diyabetten kalp krizine kadar pek çok hastalığı tetikleyen kronik strese yoga, ilaçlar ve arkadaşlardan daha etkili bir alternatif olacak stres aşısı bilim dünyasında büyük bir buluş olarak değerlendirildi.Stres anında vücudun salgıladığı glukokortikoid hormonu hayvanlarda kriz anı sonrasında yok oluyor. Ancak insanlarda salgılanmaya devam ederek toksik hale geliyor. İnsanların stresli günlerinde gerginliklerini üstlerinden atamamaları da buna bağlanıyor.Doktor Sapolsky beynin derinliklerine stres hormonlarını dengeleyen koruyucu genler yerleştirmeyi başararak, stres aşısı için ilk önemli adımı atmış oldu. Fareler üzerinde deneyleri tamamlanan aşı şimdi insanlar üzerinde denenecek.