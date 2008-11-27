Stres, hayvanlarda da kanseri tetikliyor

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Sezgin Şentürk, köpek ve kedilerde kanser oranında büyük artış olduğunu söyledi. Meme, akciğer ve karaciğer tümörlerinde bariz artış görüldüğüne dikkat çeken Doç.Dr. Sezgin Şentürk, hayvanların doğasına uygun olmayan beslenme tarzı, stres, çevre kirliliği, kalitesiz mamalarla hormonal ilaçların kanserdeki artışa neden olduğunu belirtti.UÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sezgin Şentürk, “Son yıllarda hastanemize getirilen köpek ve kedilerde kanser oranında büyük artış belirlendi. Özellikle kedi ve köpeklerde meme, akciğer ve karaciğer tümörlerinde aşırı artış görülmektedir. Ayrıca lenf bezi kanserleri ve beyin tümörleri de, azımsanmayacak ölçüde karşımıza çıkmaktadır” dedi.Kedi ve köpeklerdeki kanser artışına insanlarda olduğu gibi yanlış beslenmeden strese kadar çeşitli nedenlerin etken olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sezgin Şentürk, “Onların doğalarına uygun olmayan beslenme tarzları, sürekli evde bakılmanın yarattığı stres, kimyasal-çevresel kirlilik, kalitesi düşük ticari hazır mamada bulunan koruyucu faktörler, dişi hayvanlarda kızgınlığın bastırılması için kullanılan hormonal ilaçlar kanserdeki artışın en önemli olası nedenleri” diye konuştu.Kanser tedavisinde iyi sonuç almayı belirleyen en önemli faktörün erken tanı olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Şentürk, şunları söyledi:“Genç hayvanlarda dikkati çeken ve kanser hakkında şüpheye düşüren bir takım bulgular yaşlı hayvanlarda yaşlılığın bir sonucu olarak kabul edilmekte ve kanser tanısı göz ardı edilmektedir. Erken tanıdaki önemli kriterlerden biri de hayvan sahibinin bilinçli olması durumudur. Hayvan yakından izlenmeli, meme dokusu, lenf nodülleri, deri ve ağız boşluğu gibi vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen değişiklikleri gözden kaçırmamalıdır.”Kedi ve köpeklerde kanser riskini en aza indirebilmek için onların doğalarına uygun beslenmeleri ve stresten uzak tutulmaları gerektiğini ifade eden Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sezgin Şentürk, kanser hastalığı tanısı düşündüren belirtileri şu şekilde sıraladı:“İnatçı veya büyümesine devam eden anormal şişkinlikler, kilo kaybı, iştah kaybı, iyileşmeyen yara bulunması, vücudun dışa açılan her hangi bölgesinde kanama veya akıntı, yeme veya çiğneme güçlüğü, zor ve sık nefes alma, müzmin öksürük, dışkılama veya idrar yapma zorluğu, dışkı veya idrarda kan bulunması, inatçı topallık veya yürüme güçlüğü, halsizlik veya hareket etmek istememe.”