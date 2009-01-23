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Sağlık

Stres gribi tetikliyor

Grip vakaları her geçen gün artıyor. Eskiden 1 hafta süren grip artık 1 aya yakın sürebiliyor. Peki bu durumun en önemli nedeninin stres olduğunu biliyor muydunuz?

23 Ocak 2009 02:00

Grip vakaları her geçen gün artıyor. Eskiden 1 hafta süren grip artık 1 aya yakın sürebiliyor. Peki bu durumun en önemli nedeninin stres olduğunu biliyor muydunuz? 

Öpüşmek gribe iyi geliyor

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, gribe yakalanan kişinin iyileşme sürecinin artık eskisinden çok daha uzun olduğunu belirterek, bu durumun stresten kaynaklandığını söyledi.

İnsanların bağışıklık sisteminin gittikçe zayıfladığını söyleyen Müftüoğlu şöyle devam etti:

"Grip artık insanları çok daha uzun süre yatağa düşürüyor. Çünkü insanların bağışıklık sistemi artık çok daha zayıf. olması. Yaşanan olaylar, hayat şartları, maddi kriz, yaşanan üzüntüler, duyulan kötü haberler bağışıklık sistemini zayıflatıyor. B u yüzden iyileşme süreci de gittikçe uzuyor.

Beyin organize ediyor

"Neronero İnniva Modelation" deyimini söylemek istiyorum. Bunun anlamı "Beyin bağışıklık sistemini organize ediyor" Beyinsel düşünce, ruhsal durumumuz, psikolojimiz çok etkiliyor. Mutsuz insan gribe çok daha kolay yakalanabiliyor. Mutsuz insan, stresli olan insanın bağışıklı sistemi zayıflıyor ve gribe çok daha kolay yakalanıyor.

Stres el temasını artırıyor

Stres, kişinin el temasını artırıyor. Stresli insan gözünü, saçını daha fazla tutar. Bu da grip virüsünün daha fazla yayılmasını sağlıyor.

İkinci faktör çevre kirliliği

Diğer bir faktör ise çevre kirliliği. Türkiye her zamankindenn çok daha fazla kirli. Kaçak kömür, egzoz gazı bunlardan bazıları. Bu durumda insan sağlığını etkileyen faktörlerden.

Çevresel kirlilik her zamankinden daha fazla. Daha fazla kirlenmeye başladı. Herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması hem çevre kirliliğini azaltacak hem de hastalık riskimizi daha aza indirecektir.

Toplu taşıma daha çok kullanılıyor

Diğer bir faktör ise bu yıl toplu ulaşım araçlarının çok daha fazla kullanılması. Kalabalık yerlerde bulunma, kapalı alanlarda kalma, toplu taşıma araçlarında hapşırmak, öksürmek bunların hepsi gribe davetiye çıkartıyor.

Neler yapılabilir?

Gribe yakalanan kişi bol bol istirahat etmeli, C vitamini, Meyve suyu ve nar çekirdeği yağı kullanmalıdır. En önemlisi istirahattir.

Nasıl korunulur?

Eller günde en az 4-5 kez bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Öpüşmekten de kaçının. Gripli olan bir kişiyle temasınız olduğunda ağzınızı burnunuzu kapamak yerine bol bol ellerinizi yıkayın"

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