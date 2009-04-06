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Sağlık

Stres diyabet riskini artırıyor

Stresin özellikle tip 2 şeker hastalığının gelişiminde anahtar rol oynayabileceği tespit edildi.

06 Nisan 2009 03:00

Stresin özellikle tip 2 şeker hastalığının gelişiminde anahtar rol oynayabileceği tespit edildi.

Ayrıca, bel çevresi kalınlığı fazla olan kadınların, yapılan stres testi sonuçlarında da daha yüksek kan şeker düzeyine sahip oldukları gözlendi. Şeker hastalığının tanısı ise açlık kan şekeri düzeyinin 125 mg/dl'nin üzerinde olması ile konuluyor.

Sağlık Araştırmaları Sitesi’ndeki ABD'de siyahi kadınlar üzerinde yürütülen bir araştırmada, stresin tip 2 şeker hastalığı gelişiminde anahtar rol oynayabileceği sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın bulguları Amerikan Psikosomatik Topluluğunun yıllık toplantısında tartışmaya sunuldu. Çalışma şeker hastalığı olmayan 62 sağlıklı siyahi kadının, kendileri için stres nedeni olan bazı olayları hatırlaması sağlanarak gerçekleştirildi. Bu sırada kadınların kanlarındaki şeker düzeyi ile stresle başa çıkma hormonu olan epinefrin düzeyi ölçümü yapıldı.

Beli kalın olan kadınlarda risk daha fazla

Stres nedeni olan olayı hatırladığında kan epinefrin düzeyi 25 pikogram/ml'nin üzeri olan ve bel çevresi kalınlığı yüksek olan kadınlarda, açlık kan şekeri düzeyinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşıldı. Kan epinefrin düzeyi yüksek olan ve bel çevresi kalınlığı fazla olan kadınların, yapılan stres testi sonuçlarında da daha yüksek kan şeker düzeyine sahip oldukları gözlendi. Şeker hastalığının tanısı ise, açlık kan şekeri düzeyinin 125 mg/dl'nin üzerinde olması ile konuluyor.

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