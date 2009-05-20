Stres dişleri de vuruyor

Periodontal hastalığı önlemek için neler yapmak lazım?

Stres, depresyon, yalnızlığın periodontal hastalıkla ilişkilendirildiğini belirten Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı stresli olunan zamanlar da vücut tarafından üretilen cortisol adlı hormonun arttığını ve vücuttaki bağışıklık sisteminin düşmesinden dolayı da periodontal hastalığın görülebildiğini söyledi. Bunun yanında stres sahibi olan bireylerde sigara içme, düzensiz beslenme günlük ağız bakımını yerine getirmeme gibi peridontal hastalığa neden olabilecek alışkanlıklarında sıkça görülmesi bu hastalığa yakalanma risklerini arttırmaktadır.Peridontal hastalığa yakalanma riskini arttıran sebepleri Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı sıraladı;• Sigara kullanımı ya da tütün çiğneme• Genetik faktörler• Diyabet gibi sistematik rahatsızlıklar• Doğum kontrol hapları, anti-depresanlar, kalp ilaçları• Tam oturmayan köprüler• Zarar görmüş dolgular• Hormonal değişiklikler• Diş sıkma veya Gıcırdatma• Kötü beslenmePeriodontal hastalığın önlenmesinde en önemli görev kişinin kendisine düşmektedir. Bunun için ise, günlük ağız bakımı işlemleri ile (diş fırçalama ve diş ipliği kullanma) bakteriyel diş plağının uzaklaştırılmalıdır. Bunun yanında diş hekimine yapacağınız düzenli ziyaretler günlük ağız bakımı sırasında ulaşamadığınız ve yeterince temizleyemediğiniz yerlerin de temizlenmesini sağlayacaktır. Bazı durumlar da bireyler de periodontal hastalığın belirtileri görülmez. Böyle bir durumla karşılaşmamak için düzenli olarak diş hekimini ziyaret etmeli ve dengeli beslenmelisiniz.