Stres bunamayı tetikliyor mu?

Michelle Roberts

BBC Sağlık Editörü

Alzheimer Kuruluşu tarafından desteklenen araştırmada bunama başlangıcı görülen 140 hastanın stres oranları incelenecek.

Araştırmacılar 18 aylık çalışma süresince her altı ayda bir stresin biyolojik etkilerini görmek için hastalardan kan ve tükürük örneği alacaklar.

Araştırmanın bunamayı önleyecek veya tedavisine katkıda bulunacak yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olması umut ediliyor.



Bunamayı ne tetikliyor?



Bilim insanlarına göre, hafif derecede kavrama bozukluğu olan hastaların ağır düzeyde bunama yaşama riski çok yüksek. Bu hastalardan bazısının bunaması sabit dururken bazılarınınki de artabiliyor.

Geçmiş çalışmalar, orta yaş stresinin Alzheimer'ı tetikleyebileceğini gösteriyor.

İsveç'te yapılan bir çalışma kapsamında 35 yıl boyunca incelenen 1.500 kadından belirli tekrarlayan aralıklarla orta yaş stresi geçirenlerde bunama riski, geçirmeyenlerden % 65 daha yüksek olduğu saptandı.

İskoç bilim adamları da, hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalara dayanarak vücudun stres esnasında salgıladığı hormonların beyin foksiyonlarına müdahale ettiğini ortaya çıkardı.

Southampton Üniversitesi'nden araştırmayı yürüten Profesör Clive Holmes, "herkesin stresli dönemlerden geçtiğini, bu nedenle stresin alzheimer hastalığını tetiklemede ne gibi bir risk faktörü olduğunu araştırdıklarını" söyledi.

Holmes "sevilen birinin kaybının, travmatik başka olayların, hatta ev taşımanın bile potansiyel faktörler arasında yer alabileceği" görüşünde.

Bu araştırma vücudun hem fiziksel hem psikolojik olarak stresten nasıl kurtulduğunu ve kurtulurken vücudun nasıl tepki verdiğini ölçüyor.

İngiltere'deki Alzheimer Araştırma Kuruluşu'ndan Dr. Simon Ridley, hastalığa ya da bunamaya neden olan diğer faktörlere ışık tutabilecek bütün çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ridley, "alzheimer riskini arttıran faktörlerin anlaşılmasının, hastalığın tedavisine bir adım daha yaklaşılacağı anlamına geleceğini" söyledi.