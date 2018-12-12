Strazburg'da silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

FRANSA (DHA) – Fransa’nın Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezinde bir kişinin etrafa rastgele ateş etmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Olaydan sonra silahlı kişi ya da kişilerin kaçtığı belirtilirken, polis geniş çaplı araştırma başlattı. Vali, şehir sakinlerini evlerinde kalmaları noktasında ikaz etti.

Place Kleber\'de kurulan Noel pazarının yakınlarında meydana gelen olay sonrası polis çevreyi kordon altına aldı. Saldırı çok sayıda turistin Noel pazarını gezdiği sırada yaşandı.

Polisin saldırı sonrası teyakkuza geçtiği anlar ise bir amatör kamera tarafından görüntülendi.