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Dünya

Strauss-Kahn'a bir darbe de eşinden geldi

Ünlü televizyon yıldızlarından Anne Sinclair, eski IMF başkanı olan kocası Dominique Strauss-Kahn'dan ayrı yaşadığını belirtti

31 Ağustos 2012 20:53

Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en şanslı adayıyken New York'ta yaşanan skandal yüzünden gözden düşmesinden sonra bir darbe de eşinden geldi. 

Fransa'nın ünlü televizyon yıldızlarından Anne Sinclair, üstü kapalı bir şekilde artık kocası Dominique Strauss-Kahn'dan  ayrı yaşadığını söyledi.

Le Parisien gazetesine konuşan Sinclair, yalnız başına tatile çıktığını belirtti ve tekrar çalışmaya başlayarak, hayatını yeniden tek başına düzene koymayı amaçladığını ifade etti.

Sinclair, eski IMF başkanının New York'ta bir otel görevlisi kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasıyla ilgili gelişen bir dizi olayda, kararlı bir şekilde sürekli kocasının yanında durarak kamuoyunda adından oldukça söz ettirmişti.

Dominique Strauss Kahn ile 20 yıldır evli olan Sinclair'in, eski IMF başkanından dört çocuğu bulunuyor.

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