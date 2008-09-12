Stratosferdeki zehirli gazlar, her yıl %1 oranında azalıyor

Ozon tabakasındaki deliğin 10 ila 20 yıldan önce küçülmeyeceği bildirildi. Dünya Meteoroloji Örgütü, Antarktika üzerindeki ozon tabakasında, 1980’li yıllarda beliren deliğin, 25 yıldan önce küçülmeyeceğini, "Eğer her şey yolunda giderse", 2075'e doğru kaybolabileceğini açıkladı.

Örgüt, 16 Eylül Dünya Ozon Günü'ne birkaç gün kala yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetinin 10 ila 20 yıl daha devam edeceğini, bu tablonunsa ozon tabakasıyla ilgili 1987 tarihli Montreal Protokolü'ne uyulması koşuluna bağlı olduğunu bildirdi.

Örgüt yetkilisi Geir Braathen, "Deliğin yok olması ve 1980 öncesindeki duruma dönülebilmesi için onlarca yıl gerekli. Bunun 2075'de mümkün olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Bugüne dek ozon tabakasıyla ilgili alınan kararlara rağmen sonuçların, zehirli gazların stratosferde ayrışımının yavaş olması nedeniyle çabucak hissedilemediğini söyleyen Braathen, bu gaz yoğunluğunun yılda yüzde 1'lik bir hızla azaldığına dikkati çekti. 16 Eylül 1987'de ozon tabakasını korumayı içeren BM Montreal Protokolü imzalanmıştı.

Protokolün imzalanmasının 20. yılında düzenlenen konferanstaysa taraf ülkeler ozon tabakasına zarar veren tüm kimyevi gazların yasaklanmasını içeren tarihi bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, gelişmiş ülkelerin 2030, gelişmekte olan ülkelerin ise 2040 yılına kadar, ozon tabakasına zarar veren hidrofloroklorokarbonların (HCFC) (buz dolapları, klima cihazları ve spreylerde bulunan gazlar) tümünü yasaklaması gerekiyor