Stratejist Timothy Ash, Erdoğan'ın McKinsey kararını yorumladı: Umalım ki…

T24

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’yle yapılan anlaşmanın iptal edildiğini duyurmasını yorumladı.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan McKinsey kararı: Bakan arkadaşlara fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız dedim; biz bize yeteriz

Kişisel Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’yi kendi reçetelerimiz, çözümlerimiz ve programlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız” şeklindeki açıklamasını paylaşan Ash, şu yorumu ekledi:

“Aman tanrım; umalım ki bu, politika faizine dair alışılmış hataları kapsamasın.”

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında oluşturulan Kamu Maliyesi ve Dönüşümü Ofisi'nin icraatlarını her çeyrekte ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'in denetleyeceğini açıklamıştı. Türkiye ekonomisinin ABD'li bir şirket tarafından denetlenecek olması muhalefetin tepkisini çekerken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da cumartesi günü yaptığı konuşmada, "Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, yani bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim, hiç gerek yok, biz bize yeteriz” diyerek anlaşmanın sona erdiğini duyurmuştu.