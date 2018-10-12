Stratejist Ash'ten ‘Brunson anlaşması' yorumu: Eğer doğruysa Türkiye için iyi haber

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Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Ankara ile Washington’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmaması iki ülke arasında gerilimin artmasına sebep olan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın ‘özgür kalması’ konusunda anlaştığı haberlerinin ‘Türkiye için iyi haber olduğu’ yorumunda bulundu.

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Türkiye ile ABD’nin, Washington’ın ekonomik baskıyı azaltması karşılığında Brunson’ın serbest bırakılmasına dair anlaşmaya vardığı iddialarını kişisel Twitter hesabından değerlendiren Ash, şunları söyledi:

“Pragmatizm galebe çaldı. Umarım. Eğer doğruysa Türkiye için güzel haber. Ara seçimler öncesi Erdoğan’dan Trump’a bir hediye. Borsanın gidişatını ve Trump’ın kendi tarzında diplomasinin nasıl işe yaradığı konusunda böbürlenişini görebiliyorum.”

Perşembe akşam saatlerinde ilk olarak NBC, daha sonra ise Wall Street Journal ve Washington Post’ta yayınlanan haberlerde, Türkiye ile ABD’nin Brunson’ın bırakılması konusunda ‘gizli’ bir anlaşmaya vardığı iddia edildi.

‘İsmini vermek istemeyen konuya yakın kaynaklar’a dayandırılan haberlerle ilgili Beyaz Saray ve Washington’daki Türk Büyükelçiliği resmi açıklama ya da yorum yapmayı reddederken; Brunson’ın ailesi de şu an için konuya dair konuşmadıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise rutin basın toplantısında konuya dair bir soruya herhangi bir anlaşmadan haberdar olmadıkları cevabını verdi.

Haberlerin ardından yıl başından bu yana yüzde 40'a varan oranlarda değer kaybeden ABD Doları 5.99 seviyesinden 5.90'a kadar geriledi.