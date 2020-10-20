Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ilk 6 aydaki giderleri karşılaştırdı: En fazla artış yüzde 273 ile Milli Saraylar İdaresi'nde

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu idarelerinin bu yılın ilk 6 ayında yaptığı harcamalar ile geçen yılın 6 ayında yaptıkları harcamaları karşılaştırdı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde yüzdelik oran olarak en fazla gider artışı yüzde 273.4’le Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda. İkinci sırada yüzde 219.5’lik artışla Strateji ve Bütçe Başkanlığı geliyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu”da kamu idarelerinin 2019-2020 Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri karşılaştırmasına yer verildi.

Yüzdelik artış oranlarına bakıldığında, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde yer alan Diyanet, geçen yılın 6 ayında 5 milyar 43 milyon 119 bin lira harcama yapmıştı. Diyanet’in harcaması bu yılın aynı döneminde yüzde 12.2 artarak 5.6 milyar liraya çıktı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde 6 aylık harcaması oransal olarak en fazla artan kurum Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı oldu. İdarenin bu yılın ilk 6 ayındaki gideri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 273.4 oranında artarak 21.9 milyon liradan 81.8 milyon liraya çıktı. İkinci sıradaki Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 6 aylık gideri yüzde 219.5 artarak 51.4 milyon liradan 164.3 milyon liraya yükseldi. 3. sırada yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 6 aylık harcaması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.8 arttı, 52.4 milyar liradan 77 milyar liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın gideri yüzde 21 artışla 21.1 milyar liradan 25.5 milyar liraya, Sağlık Bakanlığı’nın gideri yüzde 22.9 artışla 22.7 milyar liradan 27.9 milyar liraya, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gideri yüzde 22.7 artışla 18.7 milyar liradan 22.9 milyar liraya, Ticaret Bakanlığı’nın gideri yüzde 30.6 artışla 1.8 milyar liradan 2.3 milyar liraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gideri de yüzde 19.4 artışla 23.4 milyar liradan 28 milyar liraya yükseldi.