Strasbourg Üniversitesi Rektörü: Pınar Selek üniversitemizin koruması altındadır

Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Sosyolog Pınar Selek'in siyaset bilimler alanında doktora tezini hazırladığı Strasbourg Üniversitesi Selek'e tam destek verdi.

Strasbourg Üniversitesi Rektörü Alain Beretz, üniversite yöneticileri ve öğrenci temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından "Pınar Selek özgür bir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürecek." açıklamasını yaptı.

Türkiye'deki kararın meşru olmadığını belirten Beretz, "Pınar Selek üniversitenin koruması altındadır. Üniversiteyi çiğnemeden kimse ona dokunamaz. Biz araştırmacımızın arkasındayız. Ne olursa olsun onu vermeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun, bu süreç ne kadar sürerse sürsün, biz onu bir an bile yalnız bırakmayacağız. Pınar'a dokunmak isteyen, önce bize dokunacak." dedi.

Pınar Selek'in de hazır bulunduğu ve dakikalarca alkışlandığı toplantıda, Selek'e tüm üniversiteyi etrafında birleştirdiği için teşekkür edildi.

Önceki gün İstanbul'da görülen duruşmayı Strasbourg Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı

Francis Kern başkanlığındaki 4 kişilik üniversite heyeti de izlemişti.