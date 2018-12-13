Strasbourg saldırganı Almanya'dan telefonla arandı iddiası

Strasbourg'da saldırı düzenleyen zanlı Chérif Chekatt'in yakalanması için operasyonlar sürüyor. Alman medyasında zanlının saldırıdan önce Almanya'dan telefonla arandığı iddia edildi.Strasbourg'da Noel pazarına silahlı saldırı düzenleyen zanlı Chérif Chekatt'in saldırıdan hemen önce Almanya'dan telefonla arandığı ancak Chekatt'in telefona çıkmadığı iddia edildi. Radyo Berlin Brandenburg'un (RBB) güvenlik çevrelerine dayandırarak verdiği haberde, zanlı Chekatt'in kim tarafından ve hangi amaçla arandığı ise belirtilmedi.

Chérif Chekatt 2016 yılında Almanya'da ev soyma suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilmişti. 29 yaşındaki faili yakalama çalışmaları Almanya ve Fransa'da bütün hızıyla devam ediyor.

Askerlerle girdiği çatışmada yaralanan Chérif Chekatt olay yerinden kaçmayı başardıktan sonra izini kaybettirmişti. Fransız terörle mücadele savcısı Remy Heitz failin taksiyle Noel pazarından uzaklaştığını ve on dakika sonra taksiden indiğini söyledi. Saldırıda üç kişi yaşamını yitirmiş, bir kişinin beyin fonksiyonları durmuş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Birçok suçtan sabıkası olan 29 yaşındaki teröristin cezaevindeyken radikalleştiği tahmin ediliyor. Strasbourg doğumlu olan Kuzey Afrika asıllı Chekatt'in hırsızlık suçlarından hapis cezasına çarptırıldığı Almanya'ya kaçmış olabileceği belirtiliyor.

Bütün Avrupa tetikte

Chérif Chekatt'in ağabeyinin de polis tarafından arandığı İsviçre-Fransa sınırındaki kontrollerin arttırıldığı da gelen haberler arasında. Zanlının Strasbourg'dan ayrılmamış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Şehirdeki Noel pazarının Perşembe günü de kapalı kalacağı ve Chekatt firarda olduğu için valiliğin böyle bir karar aldığı öğrenildi. Noel pazarı Strasbourg'un önemli turistik atraksiyonları arasında yer alıyor.

Öte yandan Fransa Başbakanı Edouard Philippe 2015 yılının Ocak ayında mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıdan sonra kurulan özel terörle mücadele birimine bin 300 askerin daha alınacağını duyurdu.

DW, dpa, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe