Strasbourg-PSG maçı Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1) oynanacak Strasbourg-Paris Saint-Germain(PSG) maçı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan 28. hafta mücadelesinin Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Paris Saint-Germain'in 68 puanla zirvede yer aldığı Fransa liginde Strasbourg 38 puanla 10. sırada bulunuyor.

İtalya Serie A'da da tüm futbol karşılaşmaları 3 Nisan tarihine kadar ertelenmişti.