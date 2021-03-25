Strasbourg Belediyesi'nin Milli Görüş'e bağlı cami için kabul ettiği 2.5 milyon Euro mali yardım Fransa'da tartışmalara neden oldu

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Fransa'da Strasbourg Belediyesi'nin Milli Görüş'e bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 599 Euro para yardımı yapma kararı tartışmalara neden oldu. Fransa İslam Konseyi'nin hazırladığı "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğüne" imza atmayan İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) ait camiye yapılacak mali yardımı Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin eleştirirken aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen de Yeşiller Partisi'nin mali yardımla "Erdoğan'a hizmet ettiğini" söyledi.

Fransa'da Avrupa Ekoloji-Yeşiller Partisi'nin (EELV) kazandığı Strasbourg Belediyesi, yapımı devam eden Milli Görüş'e bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 599 Euro para yardımı yapmaya karar verdi.

Twitter üzerinden kararı eleştiren İçişleri Bakanı Gerald Darmanin şöyle yazdı: "Strasbourg Belediyesi, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğüne imza atmayı reddeden ve siyasal İslam'ı savunan bir federasyonun camisine mali yardım yapıyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar ve ayrılıkçı yasası oylanır ve yürürlüğe girer"

İçişleri Bakanı Darmanin'in mesajının yanı sıra, sağcı parti Ulusal Cephe'den (RN) de isimler mali yardımın kesilmesi yönünde kampanya başlattı. RN'in aşırı sağcı lideri Marine Le Pen "Strasbourg'un EELV'den seçilmiş belediyesi, Milli Görüş'ün büyük camisine 2.5 milyar mali yardımı kabul ederek Erdoğan'a hizmet ediyor." yazdı.

Euronews'un aktardığı habere göre ise, Strasbourg Belediye Başkanı verdiği basın brifinginde, "İçişleri Bakanı'nın bana tweet yoluyla hitap etmesine çok şaşırdım" dedi. "Bu cami projesi eski bir proje, görev süremden değil, "yaklaşık on yılı var" diyen çevreci Belediye Başkanı ayrıca "Diğer finansman türlerinin kaynağının ne olduğunu bilmek için, özellikle diğer topluluklara yapılan taleple ilgili olarak, konsolide bir finansman planı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Alsace bölgesinden yerel bir gazeteye göre, Millî Görüs, 2012 yılında temeli atılan Strasbourg'taki caminin ardından, Alsace Avrupa Birliği ve Grand Est Bölgesi'nden "her biri yüzde 8'e varan" yardım istediği söyleniyor. Strasbourg belediyesi tarafından Milli Görüş'e ödenebilecek mali yardım her ibadethaneye sağlanan olağan yüzde 10'luk kısmı temsil ediyor.