Stranger Things'in 4. sezonundan tanıtım fragmanı yayınlandı

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 4. sezonun pandemi nedeniyle ara verilen çekimlerine ekim ayında başlanmış, çekimlerin yeniden başlamasının ardından yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ve karakterlerine dair ilk detaylar da paylaşılmıştı. Heyecanla beklenen 4. sezon için hazırlıklar devam ederken, bu kez de yeni sezondan bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Stranger Things’in 4. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da dizinin bu yıl yeni bölümleriyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

Stranger Things, 2016'da gösterime girmesinden bu yana, Emmy, Altın Küre, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Program of the Year, the People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards ve Teen Choice Awards’ta 65’in üzerinde ödül kazandı ve 175 farklı dalda ödüle aday gösterildi. Stranger Things, En İyi Drama dalında üç kez Emmy Ödülü adaylığı bulunan ve Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Sadece 3. sezonu, ilk dört günde 40.7 milyon kişi tarafından izlendi. Yayına girdikten bir hafta sonra ise 65 milyon kişi tarafından izlendi.

Yapımcılığını Monkey Massacre Productions &21 Laps Entertainment’ın üstlendiği Netflix orijinal dizisi Stranger Things, dizinin aynı zamanda yürütücü yapımcıları olan Duffer Kardeşler tarafından hayata geçirildi. Dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alan diğer isimler ise Shawn Levy ve 21 Laps Entertainment adına Dan Cohen of ve Iain Paterson.