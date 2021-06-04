‘Stop Erdoğan’ yazılı billboardlar için iki kişi hakkında iddianame hazırlandı

ABD'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği iddia edilen billboard reklamları için iki FETÖ firarisi hakkında iddianame hazırlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan ‘stop Erdogan' yazılı billboardların hazırlanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ firarileri 2 şüphelinin ‘terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerdiği iddia edilen bu reklam çalışmasının yapılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede ilanları veren şirketin FETÖ kuruluşu olduğu, CEO’sunun Mehmet Murat Kaval, yönetici müdürünün de şüpheli Hafsa Girdap olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Dünyaca tanınan, bilinen, takip edilen, en kalabalık, işlek ve popüler meydanlardan biri olan ABD’nin New York eyaletindeki Times meydanının en büyük reklam panolarına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aleyhine yayınlanarak hakaretin belirsiz sayıda pek çok kişi tarafından öğrenilmesinin sağlanması nedeniyle müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğu ve suçun alenen işlendiği, böylece tüm dosya kapsamına göre; şüphelilerin üzerine atılı ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçunu işledikleri anlaşılmıştır. "(İHA)