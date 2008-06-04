Stonehenge aslında mezarlıkmış!

Arkeologların kafalarını yüzyıllardır meşgul eden Stonehenge gizemi, elde edilen son bulgularla çözülecek gibi. Sheffield Üniversitesi araştırmacılarınca yapılan çalışmalar Stohenge adı verilen daire şeklinde dizilmiş dikey kayaların bulunduğu alanın mezarlık olarak kullanıldığını gösteriyor.



Salisbury Düzlüğü’nde milattan önce yaklaşık 2500 yıllarında dikildiği hesap edilen anıt kayalar civarında yapılan kazılarda tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar giden insan kalıntılarına rastlandı. Stonehenge kayalarının bölgede yaşamış soylu bir ailenin bireylerine ait mezarları anıtlaştırmak adına dikildiği tahmin ediliyor. Yüzyıllar boyunca aynı aileye mensup insanlara ait özel bir mezar yeri olarak kullanıldığı söylenen Stonehenge’de bulunan kemiklerin yaşının karbon testi yapılarak hesaplandığı haber verilirken, alanda yüzyılları kapsayan bir zaman aralığında yaklaşık 240 kişinin gömüldüğü sanılıyor.

