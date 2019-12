Stone'a Özel Dövmeli Deri Ceket!

Batur Fatih ilhan



baturf@gmail.com



İKSV’nin düzenlediği ve bu yaz 18 yaşına basan İstanbul Caz Festivali kapsamında, Matraş sponsorluğunda geçen Perşembe santralistanbul Kıyı Amfi’de konser veren Joss Stone'a, Matraş'ça tasarlanan dövmeli bir deri ceket hediye edildi.





Soul Yıldızı İlk Kez İstanbul'da!



İngiltere’den çıkmış en güçlü seslerden biri, Grammy ödüllü soul şarkıcısı ve şarkı yazarı Joss Stone'nun yeni albümü dünya çapında bu ayın 26'sında çıkan ve bu albümün ilk konserini de (ilk kez geldiği) İstanbul’da veren Joss Stone, tutkulu vokali ve doğal sahne performansıyla İstanbul dinleyicisinin kalbinde ve kulağında önemli bir iz bırakmayı başardı.



Çıkardığı dört albümle 11 milyon kopyayı aşan bir satış başarısı yakalayan Stone, “You Had Me” ve “Fell in Love With a Boy” gibi şarkılarıyla son yılların en iyi çıkış yapan şarkıcıları arasında sayılıyor. Stone’un aynı sahneyi paylaştığı sanatçılar arasında James Brown, Donna Summer, Tom Jones, Solomon Burke, Jeff Beck, Robbie Williams, Melissa Etheridge, Rod Stewart, Erykah Badu, John Mayer ve Blondie gibi büyük isimler var.



Grammy'li otör müzisyeni, İstanbul ziyaretinde bekleyen sürprizler arasında, yalnızca, Türkiye'nin en köklü caz festivali katılımcısı olmak ya da coşkulu İstanbullu cazseverlerle karşılaşmak olmadı. Matraş Deri, sanatçının kişisel özellikleri dikkate alınarak tasarladığı dövmeli bir deri ceketi, konser sonunda Stone’a hediye etti.



Dün akşam verdiği konserde, yeteneği, zarafeti ve alçak gönüllülüğüyle tüm dinleyicilerin kalbini adeta fetheden soul şarkıcısı ve söz yazarı Joss Stone, ceketi dikkatle inceledi. Stone için özel olarak tasarlan siyah deri ceketin bir kolu altı saatlik bir çalışma sonucu Redcat’ten ünlü dövme sanatçısı Emrah Çakın tarafından dövme motifleriyle elde boyama tekniğiyle resmedildi. Vücudunun çeşitli yerlerini dövmelerle süslemiş olan Joss Stone’a böylece, soğuk havalarda giyeceği ve kendini dövmeden mahrum hissetmeyeceği yeni bir giysiye sahip olmuş oldu. Sanırız, bu nedenle ne İKSV'yi, ne dün akşamki İstanbul konserini ve efendim ne de Martraş'ı uzun süre aklında tutacak...



Tüm dünyada milli deri sanayiciliğimizin mümtaz temsilcisi olan Matraş Deri, dövmeleriyle meşhur Joss Stone’a, konser öncesi dövme motifli özel tasarımbir deri ceket hediye ederek Türk konukseverliği adına yerinde bir eyleme imza attı...